影／南投隧道內施工疑沼氣中毒 受困工人全獲救

農田水利署南投管理處今在埔里鎮大坪頂地區的水泥隧道進行灌溉管線安裝工程，未料隧道內吹風機疑故障停擺，劉姓包商父子及陳姓、林姓2名工人因缺氧、吸入沼氣中毒。陳及時逃出呼救，經警消、居民搶救，3人獲救送醫後住院治療。

南投縣消防局指出，下午3時45分獲報，埔里鎮西安路三段有工人受困隧道，恐缺氧或沼氣中毒。緊急調派埔里、中心碑、國姓、魚池等分隊人車馳援，到場時1名陳姓工人逃出，劉姓包商兒子已被居民救出，將其緊急送醫。

劉姓包商與林姓工人則還被困在隧道涵洞裡，受困位置約在隧道約350公尺t處，且洞內狹窄，搜救警消穿戴氧氣瓶及裝備後才深入救人。下午5時許，劉姓包商及林姓工人被發現且帶出隧道，被救出時都能攙扶步行，意識也清楚。

經緊急送醫後性命無礙，但埔里基督教醫院表示，送醫的3人到院時，都有呼吸困難、四肢無力麻痺等症狀，且均表示有聞到像臭雞蛋的味道，研判除一氧化碳中毒外，也可能吸入有毒氣體硫化氫，目前均轉至加護病房觀察治療。

農水署南投管理處工務組表示，該工程主要是拉管線要灌溉大坪頂地區的百香果，七月開始施工。近期工程是要將山上水源拉往太平國小一帶，其中一段須利用舊有水泥隧道安裝附加管線過去，才會有工人在裡面施工。

水泥隧道長約500公尺、直徑約1.5公尺且越往裡面管徑越小，過去就是灌溉用溝渠，至少有40年歷史，多有漏水損壞。今年要加裝管線，未料下午疑因發電機故障，致排送風設備停擺，4人又未攜帶氧氧瓶，險釀意外。