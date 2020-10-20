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高雄轎車高速對撞 6車受損2人輕傷

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

開休旅車的男子車禍發生時失控偏向，撞上路旁停車，他也嚇傻。記者劉學聖／攝影
開休旅車的男子車禍發生時失控偏向，撞上路旁停車，他也嚇傻。記者劉學聖／攝影
高雄市苓雅區今晚發生6輛轎車車禍，婦人開轎車在路口要左轉，與對向休旅車正面衝撞，2車車頭幾乎全毀，休旅車偏向撞向路旁的2輛停車，婦人的轎車也波及同向2輛轎車，汽車撞得零件四散，道路一片混亂，幸沒造成傷亡，確實肇事原因，仍由警方釐清當中。

據初步了解，這場車禍發生在高雄市苓雅區中華三路與三多四路口，今天晚間6點左右，開休旅車的男子沿中華四路由南往北行駛，經過三多四路口，不料，對向婦人的轎車疑要左轉三多四路，2車才高速在路口衝撞，瞬間波及其他4輛轎車，男子與婦人全都嚇傻，2人也因在高速衝撞，身體多處輕微擦傷。

婦人的車在車禍衝撞瞬間，轎車倒撞旁邊陳姓退休警官的轎車左後車身，並撞另輛同向轎車的左前車頭，休旅車也失控偏向，撞向停放在路口圍牆邊的2輛轎車，一時路口一片混亂，警方據報，趕抵車禍現場，也對車禍傻眼。

6名駕駛人經警方酒測，都沒酒精反應，確實肇事原因仍待鑑定。

開休旅車的男子車禍發生時失控偏向，撞上路旁停車，他也嚇傻。記者劉學聖／攝影
開休旅車的男子車禍發生時失控偏向，撞上路旁停車，他也嚇傻。記者劉學聖／攝影
婦人的轎車在路口疑要左轉，與對向休旅車撞得車頭全毀，並波及同向車輛。記者劉學聖／攝影
婦人的轎車在路口疑要左轉，與對向休旅車撞得車頭全毀，並波及同向車輛。記者劉學聖／攝影
婦人的轎車在路口疑要左轉，與對向休旅車撞得車頭全毀。記者劉學聖／攝影
婦人的轎車在路口疑要左轉，與對向休旅車撞得車頭全毀。記者劉學聖／攝影

車禍 休旅車 高雄市

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