光華商場又傳墜樓 18歲男7樓墜落傷重不治

光華數位新天地商場。圖／擷取自Google Map

台北市市民大道、新生北路上的光華數位新天地商場，今午4時許發生墜樓事件，商場員工先是聽聞巨響，到場查看卻發現一名男子倒臥地面，全身有多處明顯外傷，經送醫急救後仍於下午5時許傷重不治。

據了解，死者為一名18歲陳姓男子，他今天下午獨自走上商場7樓，並前往戶外陽台，從護欄上墜落1樓地面；警方獲報到場時，發現陳男僅在7樓陽台上留下隨身背包，包中有錢包、證件等隨身物品，並無留下遺書，確切案發原因及過程仍有待釐清。

因去年2月27日、前年2月14日光華商場皆曾發生墜樓事件，今天又發生墜樓案，有不少民眾聽聞後不禁表示「又有人掉下來？真的有點太巧、有點可怕」「這棟樓可能需要祭改了」。

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