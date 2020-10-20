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桃園表兄弟酒駕騎車互載 自撞人行道釀弟死兄命危
桃園王姓男子昨上午酒後騎車載林姓表哥出門，途中卻自撞路變人行道雙雙摔車，其中王頭部重撞送醫不治，後座的林傷勢也不清，送醫插管搶救中。警方調閱監視器發現2人共乘機車身影，但沒拍到撞擊畫面尚難判定車速，但經抽血換算2人酒測值均超標，已報警檢方相驗釐清死因。
警方調查，王男（28歲）昨天騎機車載林姓表哥（33歲）出門，途中經過龜山區文明路段疑似因酒駕導致注意力下降自撞，2人雙雙摔車倒臥路邊草叢，直到早上10點多1名男學生經過發現，驚見王男頭部流血、林身上也有擦傷，雙雙意識不清，嚇得立刻報警。
消防獲報到場將2人送醫，王因傷重搶救宣告不治，林則仍在加護病房尚未脫險，警方調閱路口監視器發現，當時2人共乘1輛銀色機車，經過路口時突然自撞肇事，並將2人抽血化驗，酒精值換算均超過呼氣值每公升0.25毫克達公共危險標準。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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