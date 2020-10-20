騷擾小琉球綠蠵龜109年15件 檢已起訴2件

綠蠵龜天堂屏東縣小琉球不斷發生綠蠵龜遭騷擾事件，雖有告示牌、潛水教練宣導，但仍有許多遊客違規，今年至今已發生15件，台灣屏東地方檢察署已起訴2件。

海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所昨天又接獲民眾照片檢舉，有遊客在小琉球龍蝦洞海域浮潛觸摸海龜，海巡動員追查，這名觸摸海龜男子說，不知不可觸摸，浮潛教練則說事前有宣導；海巡署完成偵訊後，全案依違反野生動物保育法函送屏檢偵辦。

野生動保法規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違者處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金；致野生動物死亡者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

海巡署今天發布新聞稿表示，小琉球是台灣著名保育類海龜棲息地，一登上小琉球交通船，船上就播放宣導影片，島上各沙灘豎立保育宣導標誌，海巡署也在各大熱門水域遊憩景點以多國語言廣播宣導海洋保育注意事項，但騷擾海龜事件仍層出不窮。

海巡署說，今年小琉球地區已發生15起觸摸、餵食甚至踩踏海龜等騷擾事件，10月就5件，再次呼籲潛水時，不接觸、不干擾也不餵食野生動物。

屏檢表示，今年送到屏檢案件，綠蠵龜部分11件，其中不起訴1件、職權不起訴2件、起訴2件、緩起訴3件、移轉管轄1件、通緝1件與未結案1件。