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加油船在台中港碼頭作業遇強風 船長從6公尺高掉落重傷

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

林姓船長今天在台中港碼頭作業時，疑遇強風掉落受傷。記者游振昇／翻攝
林姓船長今天在台中港碼頭作業時，疑遇強風掉落受傷。記者游振昇／翻攝
一艘加油船今天上午在台中港104號碼頭作業時，疑遇強風，正在貨輪爬梯的林姓船長，不慎從6公尺跌落甲板重傷昏迷，送醫搶救後已恢復意識；據指出，有船員抱怨船上工作過勞，台中港務分公司表示，會調查意外發生原因，也提醒船員在碼頭作業時，需防範東北季風。

台中港風勢強勁，昨天才發生台安2號加油船因強風撞到碼頭漏油，台中港務分公司和中油等單位今天仍全力防汙。今天上午11點18分，同公司的加油船台鴻輪37歲林姓船長，在指揮加油船併排靠泊在104號碼頭的貨輪外側時，從船邊臨時架設的6尺高鐵梯爬下，疑因風浪大導致船舶搖晃，船長不慎踩空從鐵梯跌落甲板，船員發現打119求救。

台中港務消防隊派救護車到場，將林姓船長從加油船吊掛上岸送至梧棲童綜合醫院搶救。醫院說，林男的四肢有擦挫傷與鈍傷，患者已經清醒，但疑似有頸椎骨折，要進一步檢查，無生命危險。

碼頭 患者 中油

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