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台東國中生遭霸凌威逼當眾手淫 受害生母親：我心好痛

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導

受虐學生自繪被暴力威逼手淫現場圖。記者羅紹平／攝影
受虐學生自繪被暴力威逼手淫現場圖。記者羅紹平／攝影
台東縣某國中棒球隊發生學長霸凌學弟，曾暴力毆打同名學弟，且恐嚇被害人當著同寢室室友面前手淫至射精，受虐學生母親受訪表示，得知兒子被欺侮，心如刀割，她難過落涙自責沒照顧好孩子，為了不讓孩子早日走出陰霾，已讓孩子轉學不再打球。

受虐學生母親今天下午接受記者電話訪問時說，這件事很感謝學校校長主動發現並告知，警方也介入偵辦對方「妨害性自主」送少年法庭審理；教育處全力協助孩子，新學校也加強孩子的心理輔導，她很感謝縣府幫助。

她有告訴孩子，自己被欺侮，是對方的錯，「我們千萬不能學對方的壞行為去加害別人」，為了讓孩子不要在陰影壓力下成長，不再讓孩子打球，新學校也對孩子加強心理輔導建設，孩子以前因打球集體住校，現在每天回家，以往孩子假日回家總是心事重重，悶悶不樂，現在開始有笑容，家人也不提舊校發生的事，不希望他再想到不好的事。

受虐學生母親說，今年9月16日，開學不久，校長發現孩子受虐就立刻通知，隔天17日找雙方家長到學校面對面談，孩子才說出被同一名學長暴力毆打4次，今年7月間，放暑假前同一名學長逼他當眾手淫。

她說，一聽到孩子這樣被人欺侮，心很痛，忍不住難過落涙，自責沒照顧好孩子，雖然學校要求對方轉學，她與丈夫決定不再讓孩子打球，也轉學到新環境。

室友 恐嚇 妨害性自主 霸凌

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