小心！這男子謊稱太太被狗咬傷 開口騙錢屢得逞

四處詐騙的男子拿著香蕉回到現場送給被害人，以取信於人，順利詐騙。記者蔡維斌／翻攝 昨天上午9點多一名家住雲林縣莿桐鄉和平路附近的約70多歲老婦，被一名男子跑來指稱他太太被老家的狗咬傷，現在人在醫院，老婦因而被詐騙6千元，男子還疑用偷摘的香蕉回頭探望並取信於老婦，加碼4千共被騙1萬，後來才知受騙，網友PO網，另有網友說4年前也被同樣手法詐騙，但她拿到的是木瓜。

斗六分局得知後主動關懷，網友說已替老婦報案，希望警方加強追查以免有更多人受騙。

這位受害老婦向親友說，一名男子嫌犯昨天到莿桐鄉一社區，對一位老婦家謊稱老婆被她家的小狗咬傷，為取信老婦，當下還假裝跟老婆通電話，隨後再轉身對跟老婦說，他老婆目前還在急診掛號還沒辦法回來。

這名男子聲稱自己住附近，家裡是養蝦子的，他接著說，人家要來收貨款，老婆被狗咬傷一時趕不回來，能不能先借6千元等，老婆回來再拿錢來還。

這名老婦平時不常與鄰居往來，不疑有他就掏了現金借他，男子見老婦身上錢不少，馬上又開口「湊一萬整數好了！」，心地善良的老婦就借給他，男子離去後不久，又折回來，還帶了香蕉送給老婦，並要她多等一點時間，老婆一回來就會還錢。

老婦等了老半天不見人影，依男子所說的養蝦人家四處詢問，才知原來被騙了。當地居民並幫老婦報案，並調閱監視器，清楚拍下男子徘徊附近的畫面。