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嘉義協同中學教師疑心肌梗塞昏迷 送醫急救宣告不治
嘉義縣協同中學洪姓女教師，今天上午約11時50分，在學校專任老師辦公室門口突然暈眩昏倒，經校護初步檢傷止血後，攙扶走上救護車送醫急救，過程中曾恢復意識，之後又昏迷，今天下午宣告不治，確切死因仍待檢警相驗。
校方表示，洪姓教師年約50歲，暈眩昏倒時並未上課，校護緊急處理後，由校方陪同就醫，校長及輔導室主任都到醫院關心，校方也立刻通知家屬，院方抽血檢驗發現心肌梗塞指數超標，心臟無法自行跳動，初步研判可能是「急性心肌梗塞」，學校將會全力協助家屬辦理後事。
【中央社／嘉義縣20日電】
嘉義縣私立協同中學洪姓女老師今天在專任老師辦公室門口疑似心肌梗塞當場昏倒，經送醫急救後，仍宣告不治，真正死因需進一步調查釐清，校方將全力協助家屬辦理後事。
協同中學主任祕書吳春生表示，51歲的洪姓女老師於上午11時51分突然在學校專任老師辦公室門口昏倒，經校護初步檢傷止血後，醫護人員攙扶她上救護車，並由其他老師陪同前往嘉義基督教醫院急診，隨後校長及輔導主任也到醫院關心。
吳春生指出，經醫院急救後，洪女有稍微恢復意識，但後續又陷入昏迷，抽血檢驗發現心肌梗塞指數超標，心臟無法自行跳動，進一步急救後，仍不幸於下午3時左右宣告不治。
醫院初步研判洪女死因為急性心肌梗塞，不過，真正死因仍需由檢警進一步相驗釐清。
吳春生說，洪老師為歷史科專任老師，在校服務18年，住在高雄市的她，任教期間，在嘉義結婚購屋，有慢性疾病史，都有按時服用藥物，校方會全力協助家屬辦理後事。
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