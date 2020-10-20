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臨時工騎車擦撞人行道 台中公車閃不及輾過送命
台中市沈姓男子是臨時工，他昨天下午5時許，騎車行經東區進德路時，疑未注意車前狀況，先擦撞右側人行道路緣後倒地，當時同方向的四方電巴242路公車行經該處，一時閃避不及，直接輾過沈，沈在救護人員到場時，已無呼吸心跳，經送醫後仍不治，全案今相驗後，認定死因為車禍引起，全案暫依過失致死罪方向偵辦。
據查，沈姓男子（63歲）是臨時工，昨天下午5時許，沿東區進德路往樂業路方向行駛，當時由張姓男子（40歲）駕駛的四方電巴242路公車也行駛在同方向，沈在行經進德路、樂業一路口時，疑不慎先擦撞道路右側的人行道路緣後摔車，沈摔車後，朝公車方向傾倒，倒地時，沈的左半身被公車的右後輪輾過，警、消到場時，沈已無生命跡象，送醫後仍不治。
第三警分局交通分隊調查，沈、張二人都無酒精反映，全案今報請檢察官相驗釐清死因，檢方與法醫、家屬相驗後，認定死因為車禍造成的臟器破裂致死，家屬沒有意見，檢方已開出死亡證明書，全案暫依過失致死罪方向偵辦，並指示警方調閱路口監視器、公車的行車記錄器，以查明案發原因，釐清肇事責任。
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