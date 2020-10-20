臨時工騎車擦撞人行道 台中公車閃不及輾過送命

台中市沈姓男子昨天下午騎車行經東區進德路、樂業一路時，擦撞人行道後倒地，遭公車輾過後送命。圖／讀者提供 台中市沈姓男子是臨時工，他昨天下午5時許，騎車行經東區進德路時，疑未注意車前狀況，先擦撞右側人行道路緣後倒地，當時同方向的四方電巴242路公車行經該處，一時閃避不及，直接輾過沈，沈在救護人員到場時，已無呼吸心跳，經送醫後仍不治，全案今相驗後，認定死因為車禍引起，全案暫依過失致死罪方向偵辦。

據查，沈姓男子（63歲）是臨時工，昨天下午5時許，沿東區進德路往樂業路方向行駛，當時由張姓男子（40歲）駕駛的四方電巴242路公車也行駛在同方向，沈在行經進德路、樂業一路口時，疑不慎先擦撞道路右側的人行道路緣後摔車，沈摔車後，朝公車方向傾倒，倒地時，沈的左半身被公車的右後輪輾過，警、消到場時，沈已無生命跡象，送醫後仍不治。