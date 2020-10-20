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接詐騙電話領70萬回家 市話讓他保本、手機讓車手脫身

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃姓男子接到詐騙集團電話，到銀行領出70萬元準備交付監管，警員陳登霖到黃家陳分析疑點，並告知類似案例，才讓黃保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓男子接到詐騙集團電話，到銀行領出70萬元準備交付監管，警員陳登霖到黃家陳分析疑點，並告知類似案例，才讓黃保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓男子接到詐騙集團電話，歹徒使用「老梗」，假冒電信及辦案人員指他涉及刑案成為人頭帳戶，要求配合調查，提出存款交付監管。陳到銀行領出70萬元帶回家後，心中起疑打「110」求證，但因手機未關機，對話被詐騙集團人員聽到，雖保住70萬元，但未能逮到取款車手

基隆市警四分局今天表示，預定明年退休的黃男昨天上午10點多接到電話，詐騙集團人員假冒電信業者及檢警單位，佯稱他名下存摺為人頭帳戶，涉及刑案須配合調查，並以偵查不公開為由，要求不得聲張，讓別人知道。

詐騙集團成員要求黃男從家中前往銀行領錢，全程手機都不要關機，等黃回到家中，對方才要他關手機，並說20分鐘後會有人與他聯絡，再到他家取錢並給予收據。

詐騙集團成員說完電話後，黃男疑未關掉手機，並在等待過程中心中起疑，用家中市內電話打「110」求證。

基隆警四分局安樂派出所所長羅軒偉接獲通報，指示警員陳登霖前往黃男家中，向陳分析疑點，並告知類似案例，黃才警覺被騙。

警方陪黃在家中等待詐騙集團來電，通知取錢時間，但一直沒等到電話，後來發現黃男沒把手機關機，可能在用市內電話打「110」報案時，對話內容被詐騙集團成員聽到，就此罷手。

黃姓男子接到詐騙集團電話，到銀行領出70萬元準備交付監管，後來心中起疑打「110」求證才保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓男子接到詐騙集團電話，到銀行領出70萬元準備交付監管，後來心中起疑打「110」求證才保住老本。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 基隆 車手

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