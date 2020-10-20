高樓層火警不能只靠雲梯車 各大樓防災中心角色吃重

韓國高樓大火，桃園市第二消防大隊指出，近年來建築技術提升，都市空間有限的情況下，高樓層一棟一棟如雨後春筍般冒出，桃園市甚至出現超高樓建築物而且是住商混合，管理、防災技術更複雜。

第二大隊表示，高樓建築物的火災特性為濃煙密布、內部高溫、延燒迅速、逃生不易與搶救困難，日前英國倫敦、韓國蔚山市就曾發生高樓火災燃燒時間長，造成多人死傷，已經成為消防案例。二大隊為落實高層建築防災勤務，連日舉辦高樓層建築物防災中心值勤人員講習。

大隊長陳文宗表示，高層建築物防災設施大多具有監控連動功能，一旦發生火災時，防災中心值勤人員透過防災監控設施，可以早發現火災並迅速整合資訊運用，包括火災通報、初期滅火及避難引導等應變作為，達到防災應變作用。

消防法高層建築物指高度在50公尺或樓層在16層以上的建築，陳文宗說，這次講習對象為轄區52處高層建築物「防災中心」值勤人員，課程內容包含防火管理相關知識、防災中心值勤人員任務及責任、消防安全設備及其他防災設備相關知識及操作訓練、火災時應變訓練，與強化防災中心值勤人員之火災應變能力，提升防火知能與技能。