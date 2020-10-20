快訊

我駐外人員遭痛毆…陸方撤告 斐濟承諾派員協助我未來活動

評／日媒認證 蘇內閣早是國際級染指媒體黑手

高樓層火警不能只靠雲梯車 各大樓防災中心角色吃重

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
防災中心值勤人員透過防災監控設施，可以早發現火災並迅速整合資訊運用。記者鄭國樑／翻攝
防災中心值勤人員透過防災監控設施，可以早發現火災並迅速整合資訊運用。記者鄭國樑／翻攝

韓國高樓大火，桃園市第二消防大隊指出，近年來建築技術提升，都市空間有限的情況下，高樓層一棟一棟如雨後春筍般冒出，桃園市甚至出現超高樓建築物而且是住商混合，管理、防災技術更複雜。

第二大隊表示，高樓建築物的火災特性為濃煙密布、內部高溫、延燒迅速、逃生不易與搶救困難，日前英國倫敦、韓國蔚山市就曾發生高樓火災燃燒時間長，造成多人死傷，已經成為消防案例。二大隊為落實高層建築防災勤務，連日舉辦高樓層建築物防災中心值勤人員講習。

大隊長陳文宗表示，高層建築物防災設施大多具有監控連動功能，一旦發生火災時，防災中心值勤人員透過防災監控設施，可以早發現火災並迅速整合資訊運用，包括火災通報、初期滅火及避難引導等應變作為，達到防災應變作用。

消防法高層建築物指高度在50公尺或樓層在16層以上的建築，陳文宗說，這次講習對象為轄區52處高層建築物「防災中心」值勤人員，課程內容包含防火管理相關知識、防災中心值勤人員任務及責任、消防安全設備及其他防災設備相關知識及操作訓練、火災時應變訓練，與強化防災中心值勤人員之火災應變能力，提升防火知能與技能。

陳文宗大隊長說明高樓建築物火災外部雲梯車搶救能量有限，桃園市雲梯車操作高度可達16層樓，不及現今高樓高度發展的速度，加上高度越高雲梯車搶救風險也越高，搶救方式也要靠內部消防設備，為避免高樓建築物火災的發生，平日就必須做好防火管理準備，加強各項消防設備維護及避難逃生訓練。

高樓層火警不能全靠雲梯車，防災中心執勤人員要能充分了解大樓消防設施位置，方便救災工作。記者鄭國樑／翻攝
高樓層火警不能全靠雲梯車，防災中心執勤人員要能充分了解大樓消防設施位置，方便救災工作。記者鄭國樑／翻攝
各大樓防災中心代表參與講習課程，認真聽消防專家說明設備與功能。記者鄭國樑／翻攝
各大樓防災中心代表參與講習課程，認真聽消防專家說明設備與功能。記者鄭國樑／翻攝

建築 火災 韓國

延伸閱讀

台中清水火警波及鴨寮 消防隊員搶救20多隻沒變烤鴨

影／疑備餐熬湯忘記關火 南屯民宅凌晨釀火警幸無人傷

高屏溪河床火警燃燒達百公尺 黑面琵鷺棲地幸無損

中市大樓10樓火警救出5人 其中2大2小嗆傷

相關新聞

桃園新創日 27日為50組團隊找投資人

桃園市政府青年事務局、社會企業中心、中央大學27日舉辦「桃園新創日」，展現桃園創業能量。今年結合經濟部、國發會、科技部、...

桃園市民來竹縣買1000元貢丸 抽中5.6萬元機車大獎

為振興觀光，新竹縣政府串連縣內各大商圈店家及13鄉鎮市特色好店、遊樂區、旅宿業約300家業者，推出振興券超值組合好康優惠...

27、28日清潔隊辦教育訓練 新竹市暫停收運垃圾

10月25日是「清潔隊員節」，為讓清潔隊員體認工作使命，同時提升清潔隊員工作知能與強化為民服務觀念，新竹市環保局於27、...

影／竹市米粉摃丸節周末登場 林智堅開箱限定豬寶盒

挺台灣豬農！一年一度新竹市米粉摃丸節本周末即將在新竹市228公園及南勢青南宮登場。市長林智堅說，為響應台灣從口蹄疫區除名...

2020遠東馬拉松24日開跑 新埔鎮部分路段實施交管

2020年第12屆遠東新世紀經典馬拉松賽將在24日周六登場，活動將從早上6點至下午2點，預計有超過2600人參加，新埔警...

影／南庄山水節邁入第20年 24、25日邀您來做客

2020南庄山水節及路跑活動24、25日即將在南庄鄉公有停車場擧辦，苗栗縣政府及南庄鄉農會歡迎全國遊客踴躍參與，暢遊南庄...

苗市代會主席 邱炳光病逝

苗栗市民代表會主席邱炳光，前天晚間因病在彰化市老家安詳過世，享壽67歲，他與父親前苗栗市長邱源忠、胞兄前苗栗市長邱炳坤，...

竹蓮人行地下道 花千萬整建

新竹市竹蓮人行地下道是來往新竹火車站前後站要道，因照明、排水不良、牆面滲水且設備老舊，市府將整建，地下道全線將改為LED...

藻礁類聽證會喊停 環團怒「拍桌」

今年6月4日，蔡英文總統開啟桃園市觀音藻礁保育溝通平台，之後溝通會議無交集，當時農委會主委陳吉仲攬責承諾要在最短時間召開...

航班大減 桃機噪音回饋金少3億

受新冠肺炎疫情影響，今年以來桃園機場航班起降數銳減，波及機場噪音防制費及機場回饋金提撥，桃園市環保局統計較去年同期減少約...

豐富長者退休生活 桃園樂活重陽節系列活動為期2個月

為讓長者生活更多元、更健康，桃園舉辦系列樂活重陽節活動， 桃園市長鄭文燦今天出席銀髮族繪畫書法作品聯展開幕暨說故事比賽、...

兒童城市新竹市 寶寶抓周明日起開放報名

新竹市生育率高，幼兒人口多，市府將於10月31日在香山區親子館舉辦「2020幸福好孕：新竹市寶寶抓周活動」，邀請爸媽與小...

熱門新聞

觀光局長說漏嘴？ 五月天在桃園開唱明年有望到高雄

影／蔥價下跌請工採收不划算 農民上網公告免費送人吃

影／為爸爸圓夢！ 51歲兒子帶78歲父親成功單攻玉山主峰

疑似腦中風 高市議員江瑞鴻送醫治療

違規男女生要親親、牽手繞教室？學童惡夢不敢返校領獎

2021農曆跨年移師台南溪北 郭信良：盼提振溪北觀光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。