快訊

我駐外人員遭痛毆…陸方撤告 斐濟承諾派員協助我未來活動

評／日媒認證 蘇內閣早是國際級染指媒體黑手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好感人！見翁跌倒流血 丹鳳高中生弄髒外套協助送醫

聯合報 / 記者柯毓庭江婉儀／新北即時報導

路過民眾拍下丹鳳高中學生蕭子秦為李翁止血的畫面，大讚「值得鼓勵與嘉許」。圖／網友吳承澤提供
路過民眾拍下丹鳳高中學生蕭子秦為李翁止血的畫面，大讚「值得鼓勵與嘉許」。圖／網友吳承澤提供

81歲李姓老翁昨天晚上6時許自捷運丹鳳站一號出口走出時不慎跌倒撞到頭部，一名丹鳳高中的學生蕭子秦路過發現，協助李翁止血直到送醫，善舉也被民眾拍下PO網，大讚高中生「值得鼓勵與嘉許」。

路過民眾吳承澤在臉書社團「愛新莊人」PO文表示，當時李翁在步行下階梯時意外跌落，後腦勺撞到地板後血流不止，路旁的民眾見狀急忙報案處理，一位恰好路過的高中生見義勇為，上前在消防人員線上指導下，以外套扶著李翁頭部持續止血，直到救護車抵達。所幸李翁無大礙，送往新泰醫院後目前仍在治療中。

事後該名熱心助人的高中生身分曝光，他是目前就讀丹鳳高中三年級的蕭子秦，他回憶，當時老爺爺跌倒引發一陣騷動，原本只是想幫忙撿鞋子，結果發現老爺爺頭部一直流血，就拿起自己的外套幫忙止血。

蕭子秦說，現場也有熱心民眾幫忙叫救護車，也有詢問他需不需要幫忙，後來等救護車到場將老爺爺送醫後，他搭乘同學媽媽的車子返家，也提供他袋子裝外套，回家後阿嬤看到他嚇一跳，還以為自己哪裡受傷，爸媽當天則是較晚到家才知道這件事情。

蕭子秦面對大批民眾讚賞，僅謙虛表示，如果日後再碰到類似事情，也會在能力範圍內盡量幫忙。

丹鳳高中校長曾慧媚表示，蕭子秦同學就讀語言實驗班，在藝術與音樂領域上很有才華，會在晨會時公開表揚他的善行，希望學生都能在別人有困難時，及時伸出援手幫忙，蕭子秦因救人弄髒自己的外套，校方也會再給他新的外套。

救護車 老翁 捷運

延伸閱讀

暖！新莊爺爺捷運站外跌破頭噴血 丹鳳高中生包外套蹲地秒救

嘉義市廂型車與自小客車擦撞 6人輕傷送醫

高雄公車與機車擦撞 母女受傷送醫

洗腎不能打敗我！ 洋蔥滿滿的洗腎健身路 弱男變硬漢助更多腎友

相關新聞

影／驚！機車騎士車禍 遭腳撐架刺入屁股

30歲張姓男子今天清晨6點40分左右騎機車在苗栗縣頭份市中華路與汽車發生車禍，不料竟遭機車腳撐架的長條形金屬鈑件穿刺進入...

好感人！見翁跌倒流血 丹鳳高中生弄髒外套協助送醫

81歲李姓老翁昨天晚上6時許自捷運丹鳳站一號出口走出時不慎跌倒撞到頭部，一名丹鳳高中的學生蕭子秦路過發現，協助李翁止血直...

暖！新莊爺爺捷運站外跌破頭噴血 丹鳳高中生包外套蹲地秒救

10月19日傍晚六點，新北市新莊丹鳳站一號出口，有網友目擊一位老人家從捷運出站走下階梯摔得頭破血流，此時有一位學生立即衝上前，趕緊拿著自己的外套包著老人的頭部，善心行為引發許多網友們感動稱讚。

大嬸廚餘放走道長蟲 年輕鄰居制止反被攻擊罵「妓女」

台中市北區北屯路的一棟大樓，昨天下午傳出一名蕭姓大嬸因不滿鄰居規勸，要求她不要將廚餘放置在走道，引來蟑螂，蕭女不聽勸告，...

民眾目賭男子從橋上落水 救難人員搶救送醫

「有人落水，快來救人！」今天中午有民眾目睹，有人從台南市安南區溪頂寮橋上落水，人在橋下載浮載沉，消防人員獲報後趕到現場救...

國一鼎金段轎車遭兩大車夾 疑切車道後釀5車追撞

國道一號南下高雄鼎金路段今天近中午發生5車追撞，1輛灰色TOYOTA車從內線切到中線，疑減速，造成後方貨櫃車反應不及追撞...

高雄公車與機車擦撞 母女受傷送醫

高雄市三民區今天上午發生公車與機車車禍，1對共乘機車的母女受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

影／廂型車乘客未繫安全帶 警鷹眼查獲9名逃逸移工

台中市第六警分局工業所警員在上月中旬指揮交通時，在人行道才查獲8名失聯移工，13日上午7時許，西屯所警員巡邏時，發現一輛...

小黑狗墜樓去向不明 動保志工懷疑遭人惡意扔下樓

新竹市區19日上午一隻小黑狗從6樓墜樓，砸到路旁汽車車頂，隨後嚇得逃跑，經動保志工勘查，研判黑狗若自行墜樓，應會撞上遮雨...

年輕迷賭老來行乞 婦人流落街頭警協助安置

65歲的高姓婦人在高雄行乞，夜裡獨自拎著家當在騎樓哭泣，員警發覺上前關懷，婦人說出年輕曾在日本開店，風光一時，但迷上柏青...

又來了！小琉球騷擾海龜單日兩起 今年多達15件送法辦

屏東小琉球海龜生態資源豐富，成為遊客必玩遊程，國旅爆發後官民齊力宣導不得觸碰、餵食等騷擾行為，但潛客騷擾海龜案牛仍層出不...

影／醉壞示範！男搭小黃不付錢 辱警「靠腰」還尿對方身上

51歲郭姓男子昨晚因酒醉不願支付車資，被計程車司機送至鄰近派出所處置，他不僅辱罵員警「靠腰」，還在駐地內直接掏出生殖器「...

熱門新聞

民視前主播陳尹柔薪資曝光！離職挨告二審逆轉須賠6.5萬

妻子夜歸被打3天、持刀逼下跪 家暴夫：台灣法律我不怕

遊覽車疑煞車失靈 台中北屯連撞多車釀5人傷

明師中醫集團爆逃漏稅 創辦人200萬、6人100萬元交保

影／驚！機車騎士車禍 遭腳撐架刺入屁股

遠航張綱維羈押200天媽媽也出面 法院裁准1億交保

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。