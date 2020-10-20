好感人！見翁跌倒流血 丹鳳高中生弄髒外套協助送醫

路過民眾拍下丹鳳高中學生蕭子秦為李翁止血的畫面，大讚「值得鼓勵與嘉許」。圖／網友吳承澤提供

81歲李姓老翁昨天晚上6時許自捷運丹鳳站一號出口走出時不慎跌倒撞到頭部，一名丹鳳高中的學生蕭子秦路過發現，協助李翁止血直到送醫，善舉也被民眾拍下PO網，大讚高中生「值得鼓勵與嘉許」。

路過民眾吳承澤在臉書社團「愛新莊人」PO文表示，當時李翁在步行下階梯時意外跌落，後腦勺撞到地板後血流不止，路旁的民眾見狀急忙報案處理，一位恰好路過的高中生見義勇為，上前在消防人員線上指導下，以外套扶著李翁頭部持續止血，直到救護車抵達。所幸李翁無大礙，送往新泰醫院後目前仍在治療中。

事後該名熱心助人的高中生身分曝光，他是目前就讀丹鳳高中三年級的蕭子秦，他回憶，當時老爺爺跌倒引發一陣騷動，原本只是想幫忙撿鞋子，結果發現老爺爺頭部一直流血，就拿起自己的外套幫忙止血。

蕭子秦說，現場也有熱心民眾幫忙叫救護車，也有詢問他需不需要幫忙，後來等救護車到場將老爺爺送醫後，他搭乘同學媽媽的車子返家，也提供他袋子裝外套，回家後阿嬤看到他嚇一跳，還以為自己哪裡受傷，爸媽當天則是較晚到家才知道這件事情。

蕭子秦面對大批民眾讚賞，僅謙虛表示，如果日後再碰到類似事情，也會在能力範圍內盡量幫忙。

丹鳳高中校長曾慧媚表示，蕭子秦同學就讀語言實驗班，在藝術與音樂領域上很有才華，會在晨會時公開表揚他的善行，希望學生都能在別人有困難時，及時伸出援手幫忙，蕭子秦因救人弄髒自己的外套，校方也會再給他新的外套。