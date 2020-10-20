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暖！新莊爺爺捷運站外跌破頭噴血 丹鳳高中生包外套蹲地秒救
10月19日傍晚六點，新北市新莊丹鳳站一號出口，有網友目擊一位老人家從捷運出站走下階梯摔得頭破血流，此時有一位學生立即衝上前，趕緊拿著自己的外套包著老人的頭部，善心行為引發許多網友們感動稱讚。
網友在臉書社團「新莊、泰山狼-吃喝玩樂非知不可」po照，一位老人家躺在地上，戴口罩穿著學校體育服的同學扶著老人家頭部。po文的網友寫說，該學生當下已經有先通知119，而老人家是因為跌下樓梯，頭受到撞擊而受傷流血。
119的救護人員在電話中指導這名學生用外套包住頭，手扶著頭部先止血等救護車來，一直到救護人員來時，該學生才把手臂離開止血的部位。po文的網友因為目擊現場狀況，被這名學生感動到，覺得他見義勇為的舉動很棒，也謝謝他這樣用手臂辛苦地支撐老人家的頭部，雖然不曉得是哪間學校的學生，但很值得嘉許。
後來這名老人家意識還算清醒，救護人員來了，就跟著搭上救護車去醫院。po文的網友還說，希望學校如果知道這件事，可以公開表揚這位學生，另外，他也認為捷運站體應該要多設計些無障礙空間。
底下則有許多人稱讚這名學生「勇敢又有愛心」、「很棒的孩子」、「世界還是有溫情的」、「新莊的驕傲」，有其他網友則透露說那是丹鳳高中的體育服，「好孩子、不怕髒、不怕累，又有勇氣，爸媽教得好。」
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