大嬸廚餘放走道長蟲 年輕鄰居制止反被攻擊罵「妓女」

台中市北區北屯路的一棟大樓，昨天下午傳出一名蕭姓大嬸因不滿鄰居規勸，要求她不要將廚餘放置在走道，引來蟑螂，蕭女不聽勸告，反而摔破盛裝廚餘的碗公，攻擊出言制止的年輕女鄰居，還辱罵「妓女、不男不女」等髒字，警方獲報到場，因蕭女有自傷、傷人之虞，通報救護車強制送醫，經查，蕭女精神狀況不佳，曾多次與鄰居產生糾紛，警方都到場排除。

據查，蕭姓女子（54歲）與兒子住在北區北屯路某大樓內，精神狀況不佳，常因噪音、廚餘問題，與鄰居產生糾紛，昨天下午4時許，住在該大樓的劉姓女子（31歲）、簡姓女子（32歲）發現，蕭女把廚餘用碗公盛裝後，放在走廊，滋生蟑螂，引發衛生問題，劉女、簡女二人出言規勸，但反引來蕭女不滿，除沿公共走廊潑灑廚餘外，還攻擊劉、簡二人，簡女有膝蓋破皮的情事。

劉女、簡女二人將過程以手機錄影，拍攝到雙方爭執期間，蕭女動手攻擊二人的過程，劉女、簡女二人事後也在臉書社團「爆料公社」指控，蕭女除了攻擊外，還辱罵她們是「妓女、畸形兒、不男不女」等不堪入耳的言詞，劉女也在臉書社團詢問，「遇到這種鄰居，住不下去，能把押金拿回來嗎？」