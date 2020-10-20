嘉義市廂型車與自小客車擦撞 6人輕傷送醫

嘉義市林森東路、維新街口昨天發生一起廂型車與自小客車擦撞車禍，造成2車各3人共6人輕傷送醫；廂型車為旅行團接駁車，車上5乘客準備上阿里山遊玩，旅遊行程因車禍而泡湯。

嘉義市消防局表示，林森東路、維新街口昨天上午發生一起廂型車與自小客車擦撞事故，廂型車失控衝撞旁邊的店家，消防局立即出動救護車前往救護。

救護車趕抵現場，發現廂型車為旅行團接駁車，且事故造成2車共6名傷者，包括3男、3女，立即加派增援，其中楊姓及廖姓2名女性傷者肢體擦傷，胸口疼痛，救護人員清洗傷口及包紮後送醫治療，其餘4名傷者陸續送醫，車禍肇事原因由警方調查。

警方今天表示，廂型車行駛林森東路，為直行車，車上有5名乘客相偕要前往阿里山旅遊，自小客車也行駛林森東路，與廂型車反向，自小客車疑開到路口時，在燈號變換為黃燈時，突然要左轉，造成直行的廂型車一時反應不及發生擦撞，廂型車還衝撞店家，所幸店家內當時無人。

警方指出，廂型車上5名乘客，其中3人受傷，原本開心出外旅遊行程因此泡湯；自小客車上也造成3人受傷，所幸6人都是輕傷。