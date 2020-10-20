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台積電南科18廠工安意外 兩工人遭強鹼化學液灼傷送醫
台南科學園區台積電南科18廠下午發生工安意外，兩名18廠下包商男員工進行廢液管線工程時，遭到強鹼化學原料氫氧化四甲胺噴濺，灼傷手部與臉部。台南市消防局獲報派遣南科分隊救護員到場，清洗灼傷部位後送永康奇美醫院治療，沒有生命危險。台積南科18廠生產線照常運作，不受意外事件影響。
氫氧化四甲胺是半導體產業常用蝕刻藥劑，溶液噴濺到人體會灼傷腐蝕皮膚，接觸過多可能致死。
南科管理局獲報也派員到興建中的台積電18廠察看這一起工安事故。科管局表示，初步了解兩名員工受傷傷勢輕微，現場經過清理不致影響工作場所安全，無需停工，產線運作不受影響。
科管局指出，台積電18廠每天出工人數約四4千人，今年累計出工人數超過80萬人次，輕傷事故總計13人次，勞檢採勤查重罰原則，職災千人率1.5遠低於全國2.5，但為求慎重，要求園區廠商無論大小事故，均需通報，以保護勞工安全與健康。
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