烏溪驚見男性無名屍 檢方相驗：生前落水

和美警方在10月17日下午2點多接獲通報，在伸港鄉溪底村濱海路、工一路口延伸約300公尺的烏溪南岸岸邊發現一具屍體，伸港分駐所及偵查隊鑑識人員到場勘察及採證，初步檢視屍體外觀浮腫無明顯外傷，經採集屍體指紋比對，及查訪對岸之隔烏日分局麗水所，最後找到死者家屬。

和美警方指出，麗水所日前曾受理民眾報案稱其姪子有輕生念頭，並於台中市龍井區中彰大橋附近失蹤，還在橋上尋獲失蹤對象所使用機車，警方立即通知家屬到彰化市立殯儀館指認後，確認該具無名屍體的身分。

死者經彰化地檢署檢察官執行相驗後，結果死因為缺氧性休克(窒息、生前落水)，檢察官開立死亡證明書以自殺結案，家屬感謝和美警方積極處置作為，讓亡者順利重返回家路得以入土為安。