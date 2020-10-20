國一鼎金段轎車遭兩大車夾 疑切車道後釀5車追撞

國道一號南下高雄鼎金路段今天近中午發生5車追撞，1輛灰色TOYOTA車從內線切到中線，疑減速，造成後方貨櫃車反應不及追撞，再推撞前面的轎車、貨櫃車、聯結車，結果2輛轎車的駕駛受傷，警消獲報趕到先送醫；車禍一度導致塞車好幾公里，國道警方於中午12點排除車禍，恢復全線通車。

警方查出，林姓男子（56歲）駕駛灰色TOYOTA轎車今天上午11點9分行經國一南下364.6公里，疑變換車道後，跟著前方減速而急煞，反使後方鍾姓男子（57歲）駕駛貨櫃車來不及煞撞上，灰色TOYOTA被推撞前面的黃姓男子（47歲）駕駛白色日產轎車，再撞陳姓男子（28歲）駕駛的貨櫃車、張姓男子（64歲）駕駛的營業半聯結車。