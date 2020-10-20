行李箱落小黃全是禮服高跟鞋 她慌張求助警得到好結果

邱姓女子下計程車遺漏行李箱，裡面是她參加晚宴需用的高跟鞋及禮服，她隔天打給警察廣播電台無用，找上警方求助。大同分局建成派出所警員洪興農受理，仔細從監視器畫面找到邱搭乘的計程車，一小時內助邱找回行李箱。

邱女本月16日下午3點多，與友人跑到建成派出所報案，指她昨天搭計程車將行李箱放在後車廂，下車忘記拿走，昨晚有一場大型活動，行李箱是她的禮服及高跟鞋，活動泡湯，打到警廣也沒結果，只好找上車附近的派出所求助。

洪員受理，仔細詢問邱的上、下車地點，以及計程車外觀特徵，經調閱該處監視器，迅速鎖定邱上車車輛，透過車號再運用系統聯繫司機，豈料司機回覆「車上沒有行李箱」，一度讓邱女滿懷期望的心情跌到谷底。