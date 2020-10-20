行李箱落小黃全是禮服高跟鞋 她慌張求助警得到好結果
邱姓女子下計程車遺漏行李箱，裡面是她參加晚宴需用的高跟鞋及禮服，她隔天打給警察廣播電台無用，找上警方求助。大同分局建成派出所警員洪興農受理，仔細從監視器畫面找到邱搭乘的計程車，一小時內助邱找回行李箱。
邱女本月16日下午3點多，與友人跑到建成派出所報案，指她昨天搭計程車將行李箱放在後車廂，下車忘記拿走，昨晚有一場大型活動，行李箱是她的禮服及高跟鞋，活動泡湯，打到警廣也沒結果，只好找上車附近的派出所求助。
洪員受理，仔細詢問邱的上、下車地點，以及計程車外觀特徵，經調閱該處監視器，迅速鎖定邱上車車輛，透過車號再運用系統聯繫司機，豈料司機回覆「車上沒有行李箱」，一度讓邱女滿懷期望的心情跌到谷底。
不過，洪員數分鐘後又接到司機來電，改稱「行李箱在我後車廂啦！找到了！抱歉抱歉」，邱一聽，心情馬上恢復，拿到司機送來的行李箱後，對洪員積極服務精神極度肯定，也與洪員拍照留念。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言