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行李箱落小黃全是禮服高跟鞋 她慌張求助警得到好結果

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

邱姓女子下計程車遺漏行李箱，裡面是她參加晚宴需用的高跟鞋及禮服，她隔天打給警察廣播電台無用，找上警方求助。大同分局建成派出所警員洪興農受理，仔細從監視器畫面找到邱搭乘的計程車，一小時內助邱找回行李箱。

邱女本月16日下午3點多，與友人跑到建成派出所報案，指她昨天搭計程車將行李箱放在後車廂，下車忘記拿走，昨晚有一場大型活動，行李箱是她的禮服及高跟鞋，活動泡湯，打到警廣也沒結果，只好找上車附近的派出所求助。

洪員受理，仔細詢問邱的上、下車地點，以及計程車外觀特徵，經調閱該處監視器，迅速鎖定邱上車車輛，透過車號再運用系統聯繫司機，豈料司機回覆「車上沒有行李箱」，一度讓邱女滿懷期望的心情跌到谷底。

不過，洪員數分鐘後又接到司機來電，改稱「行李箱在我後車廂啦！找到了！抱歉抱歉」，邱一聽，心情馬上恢復，拿到司機送來的行李箱後，對洪員積極服務精神極度肯定，也與洪員拍照留念。

邱女（中）與友人到建成派出所求助警方幫她找回行李箱，警員洪興農（右）仔細調閱監視器一小時內迅速找回。記者蔡翼謙／翻攝
邱女（中）與友人到建成派出所求助警方幫她找回行李箱，警員洪興農（右）仔細調閱監視器一小時內迅速找回。記者蔡翼謙／翻攝

計程車 車廂

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