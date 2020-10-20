陳家欽出席警察秋祭典禮 弔祭員警英靈

警政署表示，署長陳家欽今天出席因公殉職暨病故警察秋祭典禮，並擔任主祭，除弔祭追緬歷年來因公殉職和積勞病故的警察人員外，並告慰已故警察先賢盡忠職守。

警政署發布新聞稿指出，歷年因公殉職暨病故警察人員109年秋祭典禮於上午在台北市內湖警察公墓舉行，由陳家欽主祭。

陳家欽先向忠靈祠已故警察先賢靈位上香、獻祭品，並率陪祭、與祭人員及全國警察機關代表及遺眷，共1000餘人，行三鞠躬禮及默念，致上最深哀悼與敬意。

警政署表示，陳家欽自民國106年9月到任以來，為彰顯對維護社會治安犧牲奉獻的已故警察先賢重視與感念，並提供警察遺眷優質的追思環境，規劃改善、強化警察公墓內的設備，像汰換祠堂內桌椅等。

警政署指出，警察公墓位於內湖路三段28巷底，墓園三面環山，闢建荷花池、停車場、忠靈祠及納骨塔，公墓自85年12月1日起，派一名管理員常駐現地，維護公墓安全與周邊環境清潔。