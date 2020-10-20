酒醉男騷擾檳榔攤 她備案被警要求找民代？警還原過程
台南新化區陳姓女子在臉書爆料公社po文並附上監視器畫面指出，「一個大男人欺負他一個女人跟虐待他的狗，還罵他三字經，認為該名男子耍流氓，請網友評評理」，還說報案遭警方吃案；警方澄清，陳女說要備案，但不知要告什麼，同仁才建議她透過民代服務處的免費法律諮詢，並非警方不受理。
這起檳榔攤小姐與醉漢的糾紛發生在，18日晚間8點，一名酒醉男子至檳榔攤要求幫其代叫計程車，受雇檳榔攤小姐表示，不知計程車業者電話，他們也沒有這項服務，此時在旁的小狗因陌生人接近而狂吠不已，酒醉男子被拒又不滿小狗狂吠，口出三字經並作勢打狗出氣，事後陳女心有不甘，po臉書社團請網友評理。
新化派出所長賴信宏說，陳女後來派出所說要「備個案」，員警告知依程序就要提告，並詢問對方過程，她有沒有受傷，陳女說沒有受傷，但狗受到驚嚇，要為狗出一口氣，因陳女沒有拿監視器影帶，員警一時間無法判斷酒醉男子有無觸犯刑法或依社維法處理。
陳女問說 「可以詢問可以告什麼？」員警才建議她也可以到區公所或民代服務處都有免費法律諮詢服務，並不是如網友說要民代出面才能夠報案。
賴信宏指出，目前該案由唪口派出所通知當事人到所製作筆錄依法處理中，至於新化派出所員警處理過程是否涉有疏失？經查證，該所員警當下了解案情後，詢問當事人是否提出告訴，處理過程未違反規定，但未說明相關基本法律常識造成當事人誤解部分，會再加強員警受理民眾報案教育。
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