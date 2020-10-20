聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／廂型車乘客未繫安全帶 警鷹眼查獲9名逃逸移工
台中市第六警分局工業所警員在上月中旬指揮交通時，在人行道才查獲8名失聯移工，13日上午7時許，西屯所警員巡邏時，發現一輛廂型車乘客未繫安全帶，前往盤查時，發現車內都是外籍移工，因車內9名移工都未帶證件，因此將車內所有人都帶回派出所，經查發現9名越南籍移工都被通報失聯，其中1人還是傷害通緝犯，全案依法移送台中專勤隊遣送出境。
台中市第六警分局西屯所警員在13日上午7時許，騎車行經西屯區黎明路與西苑二街口，發現1輛廂型車，右前座乘客未繫安全帶，因此上前攔查，警員透過窗戶查看，發現車窗貼著黑色隔熱貼紙，且車內竟然有9位外籍男子。
警員先通報優勢警力到場協助盤查身分，當警員推開車門要求車內民眾出示證件時，只見車內外籍人士眼神閃爍，推托沒帶證件，警員察覺異狀，便將9位外籍人士全部帶返所查證身分。
經警方將外籍人士帶回派出所調查後，發現廂型車內9名乘客都是越南籍失聯移工，其中一名40歲的移工還涉嫌傷害案，已遭地檢署發布通緝，經警詢後，將該名傷害罪通緝犯移請地檢署歸案，另外8名失聯移工則移送台中專勤隊收容。
第六警分局表示，鑑於轄內有許多外籍移工，員警於執勤過程中，都會隨時提高警覺性，才得以順利查獲9名失聯移工；同時提醒雇主，依照就業服務法，受聘僱之外國人有連續曠職3日失去聯繫的情事，雇主應於3日內以書面通知當地主管機關、入出國管理機關及警察機關；雇主聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱的外國人，可處15萬元到75萬元不等罰鍰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言