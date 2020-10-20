影／廂型車乘客未繫安全帶 警鷹眼查獲9名逃逸移工

台中市第六警分局工業所警員在上月中旬指揮交通時，在人行道才查獲8名失聯移工，13日上午7時許，西屯所警員巡邏時，發現一輛廂型車乘客未繫安全帶，前往盤查時，發現車內都是外籍移工，因車內9名移工都未帶證件，因此將車內所有人都帶回派出所，經查發現9名越南籍移工都被通報失聯，其中1人還是傷害通緝犯，全案依法移送台中專勤隊遣送出境。

台中市第六警分局西屯所警員在13日上午7時許，騎車行經西屯區黎明路與西苑二街口，發現1輛廂型車，右前座乘客未繫安全帶，因此上前攔查，警員透過窗戶查看，發現車窗貼著黑色隔熱貼紙，且車內竟然有9位外籍男子。

警員先通報優勢警力到場協助盤查身分，當警員推開車門要求車內民眾出示證件時，只見車內外籍人士眼神閃爍，推托沒帶證件，警員察覺異狀，便將9位外籍人士全部帶返所查證身分。

經警方將外籍人士帶回派出所調查後，發現廂型車內9名乘客都是越南籍失聯移工，其中一名40歲的移工還涉嫌傷害案，已遭地檢署發布通緝，經警詢後，將該名傷害罪通緝犯移請地檢署歸案，另外8名失聯移工則移送台中專勤隊收容。