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小黑狗墜樓去向不明 動保志工懷疑遭人惡意扔下樓

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市區19日上午一隻小黑狗從6樓墜樓，砸到路旁汽車車頂，隨後嚇得逃跑，經動保志工勘查，研判黑狗若自行墜樓，應會撞上遮雨棚，懷疑有人惡意將狗扔下樓，經動保協會貼出事發影片，引發網友熱議；但新竹市動保所與警方到場了解狀況，卻未尋獲受傷黑狗與飼主，黑狗是遭扔下樓還是不慎失足，仍需調查釐清。

新竹市動保所指出，全案受理後已與警方至現場了解狀況，目前尚未尋獲受傷黑狗與飼主，墜樓原因仍待釐清。「動物保護法」規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者視情節輕重，最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬以下罰金，呼籲民眾要愛護動物。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏虎說，他接獲民眾通報，有隻小黑狗從天上摔下，經調閱監視器，發現一隻小黑狗從6樓公寓墜樓，直接摔在一輛白色轎車車頂上，最後黑狗摔至地面，倉皇逃走。

邵柏虎說，車子遭砸壞的蔡姓車主，剛帶小孩上課不到10分鐘，就從天而降一隻黑狗，還好是砸到汽車不是孩子或自己，否則後果不堪設想。

邵柏虎說，他到案發現場頂樓勘查，發現有許多狗的排泄物，也有食物、水碗，周遭還有一道牆，狗要自行爬上跳樓有難度，由於聽聞附近住戶反映狗叫聲，加上狗摔落的姿勢非常像遭人扔下，不曉得是否有人惡意將狗扔下樓，他檢查附近牆邊，沒發現狗指甲的痕跡。目前小黑狗去向不明，擔心恐受重傷，希望民眾能幫忙協尋。

新竹市區19日上午一隻小黑狗從6樓墜樓，砸到路旁汽車車頂，隨後嚇得逃跑。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會提供
新竹市區19日上午一隻小黑狗從6樓墜樓，砸到路旁汽車車頂，隨後嚇得逃跑。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會提供
新竹市區19日上午一隻小黑狗從6樓墜樓，砸到路旁汽車車頂，隨後嚇得逃跑。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會提供
新竹市區19日上午一隻小黑狗從6樓墜樓，砸到路旁汽車車頂，隨後嚇得逃跑。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會提供

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