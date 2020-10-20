聽新聞
test
0:00 / 0:00
年輕迷賭老來行乞 婦人流落街頭警協助安置
65歲的高姓婦人在高雄行乞，夜裡獨自拎著家當在騎樓哭泣，員警發覺上前關懷，婦人說出年輕曾在日本開店，風光一時，但迷上柏青哥，讓自己老來無處棲身，一想到當年輕狂度日不禁自責悲傷。員警為她找到慈善機構暫時安頓，並通報社會局關懷協助，讓婦人流淚感謝員警的幫忙。
高雄市警新興分局中山路派出所員警在10月18日深夜11點多，據報高婦在高雄市新興區八德二路沿路行乞，而且情緒不穩，警員李淵、林玉雯趕往瞭解，發現高婦坐在騎樓哭泣，馬上表明善意，安撫她的情緒。
員警問高婦為何哭得如此傷心，高婦才吐露當年的輕狂。她提到，年輕在日本開店曾風光一時，在國內也經營眼鏡行，但在日本迷上柏青哥，經營不善，事業逐漸走下坡，最後關店收場，獨自租屋生活，最近發生車禍又繳不出房租，才帶著家當露宿街頭。
員警得悉高婦的經歷，提議找個棲身之所，帶她到某慈善機構的安置處所暫住，幫她搬運大大小小的包裹與家當到安置處所，並通報社會局社工給予後續關懷、輔導，令婦人熱淚盈眶，感激員警幫她暫時歇腳的地方。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言