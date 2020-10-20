年輕迷賭老來行乞 婦人流落街頭警協助安置

65歲的高姓婦人在高雄行乞，夜裡獨自拎著家當在騎樓哭泣，員警發覺上前關懷，婦人說出年輕曾在日本開店，風光一時，但迷上柏青哥，讓自己老來無處棲身，一想到當年輕狂度日不禁自責悲傷。員警為她找到慈善機構暫時安頓，並通報社會局關懷協助，讓婦人流淚感謝員警的幫忙。

高雄市警新興分局中山路派出所員警在10月18日深夜11點多，據報高婦在高雄市新興區八德二路沿路行乞，而且情緒不穩，警員李淵、林玉雯趕往瞭解，發現高婦坐在騎樓哭泣，馬上表明善意，安撫她的情緒。

員警問高婦為何哭得如此傷心，高婦才吐露當年的輕狂。她提到，年輕在日本開店曾風光一時，在國內也經營眼鏡行，但在日本迷上柏青哥，經營不善，事業逐漸走下坡，最後關店收場，獨自租屋生活，最近發生車禍又繳不出房租，才帶著家當露宿街頭。