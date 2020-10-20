又來了！小琉球騷擾海龜單日兩起 今年多達15件送法辦

屏東小琉球海龜生態資源豐富，成為遊客必玩遊程，國旅爆發後官民齊力宣導不得觸碰、餵食等騷擾行為，但潛客騷擾海龜案牛仍層出不窮；當地知名潛水景點龍蝦洞海域，昨天上、下午先後有人拍到潛客餵食、觸摸海龜畫面後報案，岸巡隊員不久找到2人，訊後同被依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦，今年騷擾海龜送辦案已增至15件。

昨天上午11時許，10多人組成的潛水團到小琉球龍蝦洞海域潛水，有民眾提供影向海巡署小琉球安檢所報案稱，海龜在他們周圍優游，其中有名潛水客轉身時，不僅氣瓶碰觸到海龜，過程中，還觸摸並餵食海龜；下午1時許，又有民眾在海域拍到1名男浮潛客伸手觸摸海龜，上岸後將影片提供岸巡隊員。

小琉球安檢所岸巡隊員隨後在潛店找到2名遊客，他們都承認觸摸海龜行為，但說明不知是違法行動，潛店則強調出發前有再三宣導，並說明事情的嚴重性，潛客要為自己的錯誤行為負責；岸巡隊說，小琉球海洋資源豐富，已是台灣著名保育類海龜棲息地，在交通船上即有播放影片宣導，浮潛區入口處並豎立有多國語言的大型保育宣導牌示，不能以不知違法卸責。