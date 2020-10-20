聽新聞
test
0:00 / 0:00
又來了！小琉球騷擾海龜單日兩起 今年多達15件送法辦
屏東小琉球海龜生態資源豐富，成為遊客必玩遊程，國旅爆發後官民齊力宣導不得觸碰、餵食等騷擾行為，但潛客騷擾海龜案牛仍層出不窮；當地知名潛水景點龍蝦洞海域，昨天上、下午先後有人拍到潛客餵食、觸摸海龜畫面後報案，岸巡隊員不久找到2人，訊後同被依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦，今年騷擾海龜送辦案已增至15件。
昨天上午11時許，10多人組成的潛水團到小琉球龍蝦洞海域潛水，有民眾提供影向海巡署小琉球安檢所報案稱，海龜在他們周圍優游，其中有名潛水客轉身時，不僅氣瓶碰觸到海龜，過程中，還觸摸並餵食海龜；下午1時許，又有民眾在海域拍到1名男浮潛客伸手觸摸海龜，上岸後將影片提供岸巡隊員。
小琉球安檢所岸巡隊員隨後在潛店找到2名遊客，他們都承認觸摸海龜行為，但說明不知是違法行動，潛店則強調出發前有再三宣導，並說明事情的嚴重性，潛客要為自己的錯誤行為負責；岸巡隊說，小琉球海洋資源豐富，已是台灣著名保育類海龜棲息地，在交通船上即有播放影片宣導，浮潛區入口處並豎立有多國語言的大型保育宣導牌示，不能以不知違法卸責。
海巡署說，10月至今小琉球就發生5件違法騷擾海龜案件，也是今年以來第15件送辦案；案件之所爆增，除了國旅遊客大爆發，民眾保育意識抬頭，拍到騷擾海龜畫面多會主動報案，呼籲從事潛水活動時，面對野生動物應保持不接觸、不干擾、不餵食，依據野生動物保育法第18條可處1年以下有期徒刑、拘役或最重30萬罰金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言