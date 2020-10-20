快訊

發聲明駁斥外媒 郭台銘：鴻海全力完成及擴大美國威州投資

馬辦提醒蔡英文：關中天若不是本意 別幫蘇貞昌背黑鍋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又來了！小琉球騷擾海龜單日兩起 今年多達15件送法辦

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東小琉球海龜生態資源豐富，成為遊客必玩遊程，國旅爆發後官民齊力宣導不得觸碰、餵食等騷擾行為，但潛客騷擾海龜案牛仍層出不窮；當地知名潛水景點龍蝦洞海域，昨天上、下午先後有人拍到潛客餵食、觸摸海龜畫面後報案，岸巡隊員不久找到2人，訊後同被依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦，今年騷擾海龜送辦案已增至15件。

昨天上午11時許，10多人組成的潛水團到小琉球龍蝦洞海域潛水，有民眾提供影向海巡署小琉球安檢所報案稱，海龜在他們周圍優游，其中有名潛水客轉身時，不僅氣瓶碰觸到海龜，過程中，還觸摸並餵食海龜；下午1時許，又有民眾在海域拍到1名男浮潛客伸手觸摸海龜，上岸後將影片提供岸巡隊員。

小琉球安檢所岸巡隊員隨後在潛店找到2名遊客，他們都承認觸摸海龜行為，但說明不知是違法行動，潛店則強調出發前有再三宣導，並說明事情的嚴重性，潛客要為自己的錯誤行為負責；岸巡隊說，小琉球海洋資源豐富，已是台灣著名保育類海龜棲息地，在交通船上即有播放影片宣導，浮潛區入口處並豎立有多國語言的大型保育宣導牌示，不能以不知違法卸責。

海巡署說，10月至今小琉球就發生5件違法騷擾海龜案件，也是今年以來第15件送辦案；案件之所爆增，除了國旅遊客大爆發，民眾保育意識抬頭，拍到騷擾海龜畫面多會主動報案，呼籲從事潛水活動時，面對野生動物應保持不接觸、不干擾、不餵食，依據野生動物保育法第18條可處1年以下有期徒刑、拘役或最重30萬罰金。

民眾昨天下午在屏東小琉球龍蝦洞海域拍到1名男浮潛客伸手觸摸海龜，上岸後將影片提供岸巡隊，岸巡隊訊後依違反野生動物保育法函送法辦。記者潘欣中／翻攝
民眾昨天下午在屏東小琉球龍蝦洞海域拍到1名男浮潛客伸手觸摸海龜，上岸後將影片提供岸巡隊，岸巡隊訊後依違反野生動物保育法函送法辦。記者潘欣中／翻攝

海龜 小琉球 海巡署

延伸閱讀

海龜曝屍車城沙灘 屍體嚴重腫脹 海巡無奈掩埋

小琉球潛水客見海龜又摸又餵 遭海巡依法送辦

虛弱海龜現蹤野柳 海巡巡守隊救援安置

小琉球潛水客手癢想摸海龜 遭一旁教練打手制止

相關新聞

又來了！小琉球騷擾海龜單日兩起 今年多達15件送法辦

屏東小琉球海龜生態資源豐富，成為遊客必玩遊程，國旅爆發後官民齊力宣導不得觸碰、餵食等騷擾行為，但潛客騷擾海龜案牛仍層出不...

台中路人拍下兒踹父警要辦 父護子緩頰：自己酒醉鬧事

台中市太平區傳出兒子腳踹父親的家暴案，轄區太平警分局太平派出所上午前往了解，被踹的父親替兒子緩頰說，是他自己酒後擾亂了家...

醉壞示範！男搭小黃不付錢 辱警「靠腰」還尿對方身上

51歲郭姓男子昨晚因酒醉不願支付車資，被計程車司機送至鄰近派出所處置，他不僅辱罵員警「靠腰」，還在駐地內直接掏出生殖器「...

影／驚！機車騎士車禍 遭腳撐架刺入屁股

30歲張姓男子今天清晨6點40分左右騎機車在苗栗縣頭份市中華路與汽車發生車禍，不料竟遭機車腳撐架的長條形金屬鈑件穿刺進入...

高雄公車與機車擦撞 母女受傷送醫

高雄市三民區今天上午發生公車與機車車禍，1對共乘機車的母女受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

影／廂型車乘客未繫安全帶 警鷹眼查獲9名逃逸移工

台中市第六警分局工業所警員在上月中旬指揮交通時，在人行道才查獲8名失聯移工，13日上午7時許，西屯所警員巡邏時，發現一輛...

小黑狗墜樓去向不明 動保志工懷疑遭人惡意扔下樓

新竹市區19日上午一隻小黑狗從6樓墜樓，砸到路旁汽車車頂，隨後嚇得逃跑，經動保志工勘查，研判黑狗若自行墜樓，應會撞上遮雨...

年輕迷賭老來行乞 婦人流落街頭警協助安置

65歲的高姓婦人在高雄行乞，夜裡獨自拎著家當在騎樓哭泣，員警發覺上前關懷，婦人說出年輕曾在日本開店，風光一時，但迷上柏青...

19歲男捷運橋下停車場假停車 偷避震器、排氣管被送辦

年僅19歲的許姓男子，日前在北市士林捷運站橋下停車場，涉嫌竊取排氣管和避震器，警方循線追查，18日持搜索票在五股區住處逮...

19歲男半夜北大社區甩尾狂吵 警辦他公共危險罪

新北市三峽19歲蘇姓男子剛買新車，躍躍欲試，屢次趁半夜開車到三峽北大社區甩尾試車，影響住戶安寧，遭當地居民錄影po上臉書...

高雄女高職生昨在校墜樓 腳骨折住院治療中

高雄市區某高職1名女學生昨天上午趁下課，獨自上校舍5樓，當其他學生發覺她越過欄杆，緊急通知教官室；教官連忙衝去，發現女學...

台中清水火警波及鴨寮 消防隊員搶救20多隻沒變烤鴨

台中市清水區今天早上發生火警，一處雜物堆起火，大火波及緊鄰的鴨寮，消防隊員搶救並防護鴨寮，及時保護住20多隻鴨子安全，民...

熱門新聞

民視前主播陳尹柔薪資曝光！離職挨告二審逆轉須賠6.5萬

妻子夜歸被打3天、持刀逼下跪 家暴夫：台灣法律我不怕

遊覽車疑煞車失靈 台中北屯連撞多車釀5人傷

明師中醫集團爆逃漏稅 創辦人200萬、6人100萬元交保

遠航張綱維羈押200天媽媽也出面 法院裁准1億交保

陸軍上士副排趁受訓空檔偷放假 超過6天慘被判刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。