醉壞示範！男搭小黃不付錢 辱警「靠腰」還尿對方身上

51歲郭姓男子昨晚因酒醉不願支付車資，被計程車司機送至鄰近派出所處置，他不僅辱罵員警「靠腰」，還在駐地內直接掏出生殖器「就地解放」，甚至瞄準員警撒尿，員警立刻將其壓制在地，依妨害公務現行犯逮捕，依法送辦。

據悉，郭男昨晚飲酒喝醉後搭乘計程車返家，未料抵達台北市萬華區時，卻不願支付車資，張姓計程車司機見其已大醉，決定認賠，遂將郭男載至鄰近的萬華分局西門町派出所求助。

郭男抵達派出所時，一度不願下車，還拍掉員警身上的密錄器，出言辱罵員警「靠腰」，現場員警只好先將其帶返派出所施以保護管束，張姓司機也在郭男下車後，繼續開車做生意。

未料，郭男進到派出所後，屢次在戒護區域內掏出生殖器，作勢要小便，警方見狀上前制止，並要攙扶醉酒的郭男到廁所小便，沒想到郭男走到一半便忍不住尿意，在辦公室走廊拉開拉鍊「解放」。

陪同郭男的林姓警員見狀立刻出言制止，但郭男仍持續小便，甚至轉身朝向林員撒尿，林員被尿液波及，遂上前將郭男壓制在地，並以妨害公務現行犯逮捕郭男，待郭男清醒後，將依法送辦。