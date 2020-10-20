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鸚鵡逃家誤上外送員機車 眼尖民眾記下車號警助返家

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市豐原區一隻黃色鸚鵡自行飛出鳥籠後撞上屋簷，掉落於一名Foodpanda外送員機車上，有民眾看見外送員輕輕將鸚鵡捧在手上，用外套包覆住鸚鵡身軀後騎車離去，民眾記下外送員的車牌號碼，飼主得知後報案協尋，警方以車找到外送員，讓鸚鵡與飼主團聚。

豐原警分局頂街所警員顏民鈞、黃祥豪日前接獲49歲邱姓女子報案，請警方協尋「玄鳳」鸚鵡。邱女指稱她飼養的黃色鸚鵡用鳥喙將鳥籠門閘開啟，飛出籠外後即撞上屋簷，掉落於一名Foodpanda外送員機車上，隨即報案請警方協尋。

員警詢問附近鄰居表示，目擊鸚鵡掉落於機車上後，眼見外送員輕輕將鸚鵡捧在手上，騎車離去，並隨即記下外送員的車牌號碼。

警方使用車籍系統聯絡上該名熊貓外送員，外送員表示，外送完準備離開時，發現鳥兒掉落於機車上，因無法得知飼主，故先照顧鸚鵡，後續再幫忙協尋主人。經警方通知後，外送員立即將鸚鵡送至頂街所與飼主團聚，飼主感激熱心外送員對愛鳥伸出援手。

Foodpanda外送員(中)將鸚鵡送至派出所與飼主團聚。圖／警方提供
Foodpanda外送員(中)將鸚鵡送至派出所與飼主團聚。圖／警方提供
台中市豐原區一隻黃色鸚鵡自行飛出鳥籠後撞上屋簷，掉落於一名Foodpanda外送員機車上，飼主得知後報案協尋。圖／警方提供
台中市豐原區一隻黃色鸚鵡自行飛出鳥籠後撞上屋簷，掉落於一名Foodpanda外送員機車上，飼主得知後報案協尋。圖／警方提供

外送員 台中市

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