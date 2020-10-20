出門領敬老禮金 婦人返家迷途浮洲橋上被尋獲

領敬老禮金，板橋婦人返家迷途浮洲橋上，板橋警方速尋助返家。圖／警方提供

新北市老婦日前出領取新北市政府發放的敬老禮金，離家後即失去蹤影，直到下午家屬發現不對勁，託由里長在地方LINE群組中協尋，板橋警分局沙崙派出所所長高裕傑發現該則貼文，隨即主動通報線上巡邏警網協尋，終在浮洲橋快車道上尋回該老婦，家屬感激的向向警方豎起大拇指，「有你們真好。」

新北市府自今年10月18日起發放老人敬老禮金，新北市各里長全力配合政府協助發放，當天下午有位里民心急如焚的趕到板橋區崑崙里辦公處，請求里長黃永裕協助找尋一位說要領禮金而走失的老婦人，里長即在沙崙地區的群組協助家屬轉發訊息請求大家能協助找尋。

板橋警分局沙崙所長高裕傑看到群組貼文訊息，立即發動所有警力在轄區內各公園及道路上找尋，並主動與家屬了解確認老人家的狀態，而當時在執行協助重陽敬老禮金發放會場有多數的老人家在外活動，安全維護勤務員警也一同投入，幸好有熱心民眾通報在浮洲橋車道上有一老婦徘徊，狀況相當危險，隨即派遣巡邏網前往查看，經將該老婦帶返所確認身分為通報協尋對象無誤後，馬上通知家屬，讓家屬放心，隨後完成手續由家屬陪同返家。