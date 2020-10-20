影／驚！機車騎士車禍 遭腳撐架刺入屁股

30歲男子今天清晨6點多騎機車在苗栗縣頭份市中華路發生車禍，不料竟遭機車腳撐架刺入右臀。 圖／苗栗縣消防局提供

30歲張姓男子今天清晨6點40分左右騎機車在苗栗縣頭份市中華路與汽車發生車禍，不料竟遭機車腳撐架的長條形金屬鈑件穿刺進入右臀，消防救護人員趕到後，嘗試以機具鋸斷側柱、鬆脫螺絲的方法，終於讓男子得以抽身送醫，由醫院取出長條狀的穿刺物。

苗栗縣消防局指出，今天清晨6點44分接獲頭份市中華路車禍通報，救護人員趕到現場時，發現倒地的機車騎士右臀部被機車停車用的腳撐架金屬條刺入，動彈不得 。

救護人員擔心拔出造成傷患大出血，先試圖鬆脫側柱的螺絲，不料螺絲鬆開後，側柱還是無法脫離，救護人員改用切割用的軍刀機，試圖切斷側柱，結果在鋸到快斷時，整支側柱突然可鬆脫，救護人員趕緊連同側柱將男子送上救護車。

至於詳細車禍原因及責任，待警方調查釐清。

【中央社／苗栗縣20日電】

苗栗縣30歲張姓男子今天清晨騎車行經頭份市中華路，遭自小客車擦撞倒地，右臀竟遭到機車踏板鐵條插入，消防隊員動用破壞器材直接剪斷鐵條後送醫救治，幸無生命危險。

苗栗縣消防局清晨6時許接獲通報，頭份市中華路發生車禍，隨即派遣頭份分隊救護人車前往查看，抵達現場發現一輛機車連人帶車倒在地上，張姓機車騎士的右側臀部遭機車踏板鐵條插入，為了安全起見，消防隊員動用破壞器材，直接剪斷鐵條，與傷患一起送往為恭醫院救治。

頭份分局警備隊長劉興謙表示，張男所騎為打檔機車，疑似遭自小客車碰撞時，踏板機件斷裂，張男摔倒後又剛好坐到條狀的機件上，臀部才會遭鐵條插入，當下疼痛不堪，經送醫救治拔出鐵條後，幸無生命危險。

警方指出，張男騎乘機車行經中華路與科東二路口，準備停到路旁待轉，後方一輛自小客車駕駛疑似未注意前方路況，煞車不及發生碰撞，雙方肇責有待進一步釐清。