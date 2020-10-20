快訊

發聲明駁斥外媒 郭台銘：鴻海全力完成及擴大美國威州投資

馬辦提醒蔡英文：關中天若不是本意 別幫蘇貞昌背黑鍋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／驚！機車騎士車禍 遭腳撐架刺入屁股

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

30歲男子今天清晨6點多騎機車在苗栗縣頭份市中華路發生車禍，不料竟遭機車腳撐架刺入右臀。 圖／苗栗縣消防局提供
30歲男子今天清晨6點多騎機車在苗栗縣頭份市中華路發生車禍，不料竟遭機車腳撐架刺入右臀。 圖／苗栗縣消防局提供

30歲張姓男子今天清晨6點40分左右騎機車在苗栗縣頭份市中華路與汽車發生車禍，不料竟遭機車腳撐架的長條形金屬鈑件穿刺進入右臀，消防救護人員趕到後，嘗試以機具鋸斷側柱、鬆脫螺絲的方法，終於讓男子得以抽身送醫，由醫院取出長條狀的穿刺物。

苗栗縣消防局指出，今天清晨6點44分接獲頭份市中華路車禍通報，救護人員趕到現場時，發現倒地的機車騎士右臀部被機車停車用的腳撐架金屬條刺入，動彈不得 。

救護人員擔心拔出造成傷患大出血，先試圖鬆脫側柱的螺絲，不料螺絲鬆開後，側柱還是無法脫離，救護人員改用切割用的軍刀機，試圖切斷側柱，結果在鋸到快斷時，整支側柱突然可鬆脫，救護人員趕緊連同側柱將男子送上救護車。

至於詳細車禍原因及責任，待警方調查釐清。


【中央社／苗栗縣20日電】

苗栗縣30歲張姓男子今天清晨騎車行經頭份市中華路，遭自小客車擦撞倒地，右臀竟遭到機車踏板鐵條插入，消防隊員動用破壞器材直接剪斷鐵條後送醫救治，幸無生命危險。

苗栗縣消防局清晨6時許接獲通報，頭份市中華路發生車禍，隨即派遣頭份分隊救護人車前往查看，抵達現場發現一輛機車連人帶車倒在地上，張姓機車騎士的右側臀部遭機車踏板鐵條插入，為了安全起見，消防隊員動用破壞器材，直接剪斷鐵條，與傷患一起送往為恭醫院救治。

頭份分局警備隊長劉興謙表示，張男所騎為打檔機車，疑似遭自小客車碰撞時，踏板機件斷裂，張男摔倒後又剛好坐到條狀的機件上，臀部才會遭鐵條插入，當下疼痛不堪，經送醫救治拔出鐵條後，幸無生命危險。

警方指出，張男騎乘機車行經中華路與科東二路口，準備停到路旁待轉，後方一輛自小客車駕駛疑似未注意前方路況，煞車不及發生碰撞，雙方肇責有待進一步釐清。

30歲男子今天清晨6點多騎機車在苗栗縣頭份市中華路發生車禍，不料竟遭機車腳撐架刺入右臀。 圖／苗栗縣消防局提供
30歲男子今天清晨6點多騎機車在苗栗縣頭份市中華路發生車禍，不料竟遭機車腳撐架刺入右臀。 圖／苗栗縣消防局提供
30歲男子今天清晨6點多騎機車在苗栗縣頭份市中華路發生車禍，不料竟遭機車腳撐架刺入右臀。 圖／苗栗縣消防局提供
30歲男子今天清晨6點多騎機車在苗栗縣頭份市中華路發生車禍，不料竟遭機車腳撐架刺入右臀。 圖／苗栗縣消防局提供

車禍 機車騎士

延伸閱讀

南庄轎車墜深溝！祖孫4人1死3傷 目擊者：失速衝出彎道

救護技術超水準獲獎連連 雲林縣消防局再添新利器加乘

竹蓮人行地下道整建 設置步行小廣場

台中七期豪宅妙齡女墜樓 友人目睹坐窗邊拉她不及

相關新聞

又來了！小琉球騷擾海龜單日兩起 今年多達15件送法辦

屏東小琉球海龜生態資源豐富，成為遊客必玩遊程，國旅爆發後官民齊力宣導不得觸碰、餵食等騷擾行為，但潛客騷擾海龜案牛仍層出不...

台中路人拍下兒踹父警要辦 父護子緩頰：自己酒醉鬧事

台中市太平區傳出兒子腳踹父親的家暴案，轄區太平警分局太平派出所上午前往了解，被踹的父親替兒子緩頰說，是他自己酒後擾亂了家...

醉壞示範！男搭小黃不付錢 辱警「靠腰」還尿對方身上

51歲郭姓男子昨晚因酒醉不願支付車資，被計程車司機送至鄰近派出所處置，他不僅辱罵員警「靠腰」，還在駐地內直接掏出生殖器「...

影／驚！機車騎士車禍 遭腳撐架刺入屁股

30歲張姓男子今天清晨6點40分左右騎機車在苗栗縣頭份市中華路與汽車發生車禍，不料竟遭機車腳撐架的長條形金屬鈑件穿刺進入...

高雄公車與機車擦撞 母女受傷送醫

高雄市三民區今天上午發生公車與機車車禍，1對共乘機車的母女受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

影／廂型車乘客未繫安全帶 警鷹眼查獲9名逃逸移工

台中市第六警分局工業所警員在上月中旬指揮交通時，在人行道才查獲8名失聯移工，13日上午7時許，西屯所警員巡邏時，發現一輛...

小黑狗墜樓去向不明 動保志工懷疑遭人惡意扔下樓

新竹市區19日上午一隻小黑狗從6樓墜樓，砸到路旁汽車車頂，隨後嚇得逃跑，經動保志工勘查，研判黑狗若自行墜樓，應會撞上遮雨...

年輕迷賭老來行乞 婦人流落街頭警協助安置

65歲的高姓婦人在高雄行乞，夜裡獨自拎著家當在騎樓哭泣，員警發覺上前關懷，婦人說出年輕曾在日本開店，風光一時，但迷上柏青...

19歲男捷運橋下停車場假停車 偷避震器、排氣管被送辦

年僅19歲的許姓男子，日前在北市士林捷運站橋下停車場，涉嫌竊取排氣管和避震器，警方循線追查，18日持搜索票在五股區住處逮...

19歲男半夜北大社區甩尾狂吵 警辦他公共危險罪

新北市三峽19歲蘇姓男子剛買新車，躍躍欲試，屢次趁半夜開車到三峽北大社區甩尾試車，影響住戶安寧，遭當地居民錄影po上臉書...

高雄女高職生昨在校墜樓 腳骨折住院治療中

高雄市區某高職1名女學生昨天上午趁下課，獨自上校舍5樓，當其他學生發覺她越過欄杆，緊急通知教官室；教官連忙衝去，發現女學...

台中清水火警波及鴨寮 消防隊員搶救20多隻沒變烤鴨

台中市清水區今天早上發生火警，一處雜物堆起火，大火波及緊鄰的鴨寮，消防隊員搶救並防護鴨寮，及時保護住20多隻鴨子安全，民...

熱門新聞

民視前主播陳尹柔薪資曝光！離職挨告二審逆轉須賠6.5萬

妻子夜歸被打3天、持刀逼下跪 家暴夫：台灣法律我不怕

遊覽車疑煞車失靈 台中北屯連撞多車釀5人傷

明師中醫集團爆逃漏稅 創辦人200萬、6人100萬元交保

遠航張綱維羈押200天媽媽也出面 法院裁准1億交保

陸軍上士副排趁受訓空檔偷放假 超過6天慘被判刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。