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19歲男捷運橋下停車場假停車 偷避震器、排氣管被送辦
年僅19歲的許姓男子，日前在北市士林捷運站橋下停車場，涉嫌竊取排氣管和避震器，警方循線追查，18日持搜索票在五股區住處逮捕許男到案，並當場查獲贓物及犯罪工具，全案依照竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。
今年10月8日、10日，廖姓騎士、陳姓騎士報案稱，機車停在捷運站橋下的付費停車場，卻遭人竊走排氣管及避震器。警方調查發現，許男涉嫌騎機車到處找尋喜愛的車款零件，在停車場內假裝停車，實際上是等待目標機車車主離去後，隨即上前犯案。
許嫌年僅19歲，無正當職業，平時騎車四處閒晃，尋找酷炫、喜歡的機車零件，偷零件後，打算安裝在自己的機車上。警方本月18日持搜索票前往許的五股住處搜索，當場在許的機車上查獲贓物，也從機車置物箱，起出各式尺寸的板手、電動起子等證物，全案依竊盜罪函送法辦。
士林分局呼籲，如發生失竊案件或發現周遭有可疑竊嫌出入時，應即刻向警方報案，透過警民合作有效保護個人財物安全；機車車騎士應加裝大鎖或防盜器，增加竊嫌行竊所需時間及困難度，可減少遭竊之風險，士林分局亦將持續加強攔查可疑人車，以保障民眾財產安全。
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