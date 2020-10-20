聽新聞
test
0:00 / 0:00
19歲男半夜北大社區甩尾狂吵 警辦他公共危險罪
新北市三峽19歲蘇姓男子剛買新車，躍躍欲試，屢次趁半夜開車到三峽北大社區甩尾試車，影響住戶安寧，遭當地居民錄影po上臉書社團；新北市三峽警分局員警獲報後要求男子到案說明，經了解後確認犯罪行為屬實，將蘇姓男子依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。
三峽居民17日凌晨被吵得睡不著覺，將蘇男在北大社區大義路、學成路十字路口甩尾的影片拍下，上傳至臉書社團，引起討論，網友痛批蘇男離譜行徑。
三峽警分局表示，17日凌晨有接獲民眾報案，立刻派員至北大社區查看，當時未發現甩尾情事，不過在附近看見這名蘇姓男子開的改裝車，攔下後認為車輛噪音過大，當場拍攝改裝排氣管檢送主管單位環保局裁處。
三峽分局指出，事後發現當時攔下的蘇男與影片中甩尾的白色轎車駕駛是同一人，要求他到案說明，蘇男坦承自己開買新車，因為興奮才趁半夜到北大社區甩尾、試車；三峽分局認為蘇男已嚴重影響道路交通安全，訊後依公共危險罪嫌將男子移送新北地檢署。
新北市議員廖宜琨指出，三峽大義路道路筆直，許多車輛都喜歡趁半夜到該處試車，前陣子加裝了一個噪音車牌辨識系統，已有些許成效，但沒料到這些駕駛沒學到教訓，最近又跑到佳園路三段聚集試車，影響住戶安寧，昨日已要求環保局與三峽分局討論，於近期在佳園路三段適當位置裝設噪音車牌辨識系統，盼將這些妨害安寧的駕駛一網打盡。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言