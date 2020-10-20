19歲男半夜北大社區甩尾狂吵 警辦他公共危險罪

新北市三峽19歲蘇姓男子剛買新車，躍躍欲試，屢次趁半夜開車到三峽北大社區甩尾試車，影響住戶安寧，遭當地居民錄影po上臉書社團；新北市三峽警分局員警獲報後要求男子到案說明，經了解後確認犯罪行為屬實，將蘇姓男子依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

三峽居民17日凌晨被吵得睡不著覺，將蘇男在北大社區大義路、學成路十字路口甩尾的影片拍下，上傳至臉書社團，引起討論，網友痛批蘇男離譜行徑。

三峽警分局表示，17日凌晨有接獲民眾報案，立刻派員至北大社區查看，當時未發現甩尾情事，不過在附近看見這名蘇姓男子開的改裝車，攔下後認為車輛噪音過大，當場拍攝改裝排氣管檢送主管單位環保局裁處。

三峽分局指出，事後發現當時攔下的蘇男與影片中甩尾的白色轎車駕駛是同一人，要求他到案說明，蘇男坦承自己開買新車，因為興奮才趁半夜到北大社區甩尾、試車；三峽分局認為蘇男已嚴重影響道路交通安全，訊後依公共危險罪嫌將男子移送新北地檢署。