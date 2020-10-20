高雄女高職生昨在校墜樓 腳骨折住院治療中

高雄市區某高職1名女學生昨天上午趁下課，獨自上校舍5樓，當其他學生發覺她越過欄杆，緊急通知教官室；教官連忙衝去，發現女學生已經墜樓。女生墜樓時意識清楚，但左小腿開放性骨折，校方立即將她送醫，目前住院治療。

據了解，這名女學生因情緒問題，上學年曾經2次在校送醫紀錄，學校也持續輔導她。事故發生後，校方已向教育局通報校安事故。

昨天上午10點10分許，學校第二節下課，她獨自上校舍5樓，直到第三節上課，老師未見她進教室，還詢問她的去向時，在課堂外，有2名學生發現這名女生在5樓越過欄杆，急忙通知教官室，教官趕去，發現她已經墜樓。