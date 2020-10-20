台中路人拍下兒踹父警要辦 父護子緩頰：自己酒醉鬧事

台中市太平區傳出兒子腳踹父親的家暴案，轄區太平警分局太平派出所上午前往了解，被踹的父親替兒子緩頰說，是他自己酒後擾亂了家人，兒子才會踹他。另也出手打他頭臉的姊姊則說，是因弟弟經常酒醉，那天又喝醉了，因為想拍醒他，才會出手拍哥哥。

警方說，因為傷害直系尊親屬是公訴罪，所以被踹的父親溫姓男子（67歲）雖替兒子找了理由，警方仍將約談兒子（40歲）依法函送法辦。至於溫的姊姊，雖他不願追究，警方未依傷害罪嫌法辦，但仍會以家暴案通知社會局。

據了解，此案發生約在1個月前，因太平區新坪里長把影像貼上了臉書社團「我是太平人」引起警方注意，而進一步追查。

從影像可看到，溫姓男子坐在太平區一處廟裡，接著有名男子走近他不斷咒罵，還向他胸部踹了一腳，接著還了摔東西後才離開。另個影像則是溫被一名婦人用手打頭，溫的臉鼻還流血，但婦人隨即被另名男子拉開，並替溫擦拭。