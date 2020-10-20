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影／常路倒醉漢今鬧跳樓 消防隊長一把拎回牆內
新北市蘆洲區中山二路今天凌晨0時53分傳出有人企圖跳樓，消防局接獲報案指稱現場發生情侶吵架，男生情緒激動衝到屋頂揚言跳下。
蘆洲消防分隊人車趕抵，發現男子站在5樓公寓頂層陽台外牆邊緣，不停咆哮吼叫。隊員連忙先在地面架設氣墊，雲梯車也開始升高，同時派出一組人馬徒步上樓查看。
「又是你！」消防隊員一近身就聞到濃濃酒味，且認出他就是曾經多次酒醉路倒被通報救護車送醫的49歲陳姓男子，這次又喝了酒鬧跳樓。由於陳男個頭較瘦小，正當消防隊員從旁心戰喊話吸引注意，蘆洲消防分隊小隊長蔡文漢悄悄貼近，一把就將陳男拎回女兒牆內，交由救護車送醫檢查，化解危機。
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