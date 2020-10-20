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影／台中港加油船撞破漏油 今繼續搶救防汙中

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一艘加油船昨天開到台中港99號碼頭為貨輪加油後，往二號碼頭移動途中，停船等待時被強風吹襲，船尾右舷撞到碼頭轉角，右船尾油櫃破裂，共3000公升燃油外漏，各單位緊急放置攔油索、吸油棉，台中港務分公司等單位搶救防汙染海洋，今天並加派清潔船清除。

台中港務分公司表示，加油船昨天碰撞29號與30號碼頭轉角致油艙破損，今天早上已回收油水114公秉，即11萬4000公升，欄油索內及碼頭下方還有部分浮油，目前船東委請中油公司持續抽除中；而海上浮油已較薄，將加強以吸油棉等吸附水域浮油，加速清理，水域其他零星油污，已派清潔船清除中。

台中港委託日本建造一艘總噸位1599噸、載重2489噸級大型的台安二號加油船，是全台各港港內最大型的加油船， 台中港務分公司表示，昨天中午，台安二號加油船從99號碼頭移泊至二號碼頭，途中不慎碰撞29號和30號碼頭轉角處，右船尾油櫃破裂燃油外漏。

港務公司成立應變中心，配合台中市環保局、航港局中部航務中心與海巡等單位，處理油汙危機，在加油船四周佈放燃油索攔截油汙，以吸油棉除汙，中油也派二輛油罐車到場加速抽除油汙，到昨天傍晚油汙已初步獲得控制。

據了解，船員透露當時聽引水人指揮，停船禮讓該處進港、出港的船隻先行，突然一陣風將船吹歪，撞上凸出的碼頭轉角，將進行海事調查肇事原因。

一艘加油船昨天在台中港撞到碼頭漏油，各單位今天持續搶救防汙中。記者游振昇／翻攝
一艘加油船昨天在台中港撞到碼頭漏油，各單位今天持續搶救防汙中。記者游振昇／翻攝
一艘加油船昨天在台中港撞到碼頭漏油，各單位今天持續搶救防汙中。記者游振昇／翻攝
一艘加油船昨天在台中港撞到碼頭漏油，各單位今天持續搶救防汙中。記者游振昇／翻攝

碼頭 中油 航港局

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