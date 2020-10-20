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中壢車站男子見火車來跳軌 幸車速不快未致命

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

男子受困於電聯車底，消防人員使用頸圈、長背板協助脫困。記者高宇震／翻攝
男子受困於電聯車底，消防人員使用頸圈、長背板協助脫困。記者高宇震／翻攝

一名49歲吳姓男子今早7點52分，從桃園市中壢車站A3月台跳下，受困於電聯車底，所幸當時車速不快，未造成致命傷，意識昏迷有脈搏，左胸塌陷，右眼眶腫脹，部分撕裂傷，已送往中壢天晟醫院救治。受影響的台鐵2143次區間車，已恢復雙線行車。

警方表示，調閱監視器發現吳男於從南端月台一躍而下，由於列車從北向進站，駛入時車速減緩，列車場發現時也緊急煞車，才未造成致命傷，確切事故原因還有待調閱列車行車記錄器釐清。

桃園市消防第二大隊表示，7點52分接獲中壢車站站務人員報案，於站內A3月台發生跳軌事故。獲報趕抵現場，發現男子受困於電聯車底，身體完整，意識昏迷有脈搏，左胸塌陷，右眼眶腫脹，部分撕裂傷。

消防人員使用頸圈、長背板協助脫困，並為男子清洗傷口、包紮止血、抽吸、IV及氧氣面罩，並將男子送往中壢天晟醫院救治。

台鐵表示，2143次區間7點53分於中壢站東下3股，旅客侵入路線被進站列車撞擊1人死傷事故，列車已於8點36分放行，恢復雙線行車，影響10列次、120分約3590人。

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桃園市中壢車站今早7點52分，有名49歲吳姓男子，從車站A3月台跳下，受困於電聯車底，所幸當時車速不快，未造成致命傷，意識昏迷但仍有脈搏，已送往中壢天晟醫院救治。記者高宇震／攝影
桃園市中壢車站今早7點52分，有名49歲吳姓男子，從車站A3月台跳下，受困於電聯車底，所幸當時車速不快，未造成致命傷，意識昏迷但仍有脈搏，已送往中壢天晟醫院救治。記者高宇震／攝影

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