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疑精神不濟騎機車自撞分隔島 科技廠女員工頭部重創亡
謝姓女騎士疑因精神不濟，昨天下午騎機車行經台南市安南區科技五路，失控自撞路中央分隔島後昏迷，雖經送醫急救近13個小時，今天清晨近3點多，仍因頭部重傷，經醫院宣告不治，謝女沒有酒精反應。
警方調查，27歲謝姓女子，昨天下午1點47分，騎機車由安南區科技五路東往西方向行駛，機車行經肇事地點自撞分隔島，經檢視監視器，謝女有戴安全帽，但頭部受創，經救護車送奇美醫院急救，今天清晨2點59分仍因顱內出血及氣胸，傷重不治。謝女沒有酒精反應。
據了解，謝女平時在安南區科技廠商上班，是工廠員工，昨天下午有事騎機車外出洽公，途中不幸發生車禍意外。由於謝女生前沒有特殊疾病，警方調閱監視器研判，她可能精神不濟，失控自撞路中央分隔島肇事。
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