5約會暴力迷思成了李雅莉 牢記ABC口訣脫身自保

基隆市警局婦幼警察隊提出5個約會暴力迷思，提醒當事人評估可能的危險，設想要怎麼應對，保障安全。記者邱瑞杰／翻攝

新書「都是李雅莉」出版，約會暴力又成關注焦點。基隆市警局婦幼警察隊提出5個約會暴力迷思，提醒當事人根據自己和對方的狀況，評估可能的危險，再設想要怎麼應對脫身，保障安全。

婦幼隊指出，坊間常有人說「打是情，罵是愛」，但民眾要分清楚打情罵俏和約會暴力的區別。約會暴力是指兩人戀愛生活中，其中一人造成對方身體、口語、心理或性方面的恐嚇、強迫與傷害。一般人對約會暴力的認知可能有誤，並提出5項迷思加以澄清。

1.約會暴力的受害者都是女性？錯！

正解：雖然女性受暴的比例看起來比較高，但男性也有可能是約會暴力的受害者。

2.只有異性戀才有約會暴力的問題？錯！

正解：同性之間的戀愛關係也可能會出現暴力！受暴的同志可能因為擔心不被了解，或是受到歧視，而不敢求助。

正解：情侶間難免有衝突與口角，但暴力有固定的循環，會不斷重複，逐漸擴大，最後可能導致嚴重的暴力事件，如情殺。

4.只有打人才算「暴力」？錯！

正解：辱罵、騷擾、威脅、跟蹤，控制個人行為或是在分手時散布對方的裸照與性愛影片等，都屬於約會暴力的範圍。

5.我們還沒有結婚，因此不算是「家庭暴力」，無法可管？錯！

正解：2015年未同居的親密愛人也被納入家暴法的保護對象，可以申請保護令囉！

婦幼隊表示，如果發現自己可能是約會暴力的受害者，切記「ABC」的口訣：

A（Asking for help），勇於求助。

B（Breaking up），盡早分手。

C（Creating a safety plan），擬定安全計畫，根據自己和對方的狀況，評估可能的危險，再設想自己要怎麼應對，保障自身安全。