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影／疑備餐熬湯忘記關火 南屯民宅凌晨釀火警幸無人傷
台中市南屯區干城街的民宅在今天凌晨4時許傳出火警，警、消獲報後在14分鐘內滅火，經查，民宅的廚房有在熬煮餐廳欲使用的高湯原料，疑業者未關火就去睡覺，導致爐具乾燒後釀禍，燃燒面積約10平方公尺，無人員受傷，消防隊員也趁機向業者宣導防火觀念，以避免類似狀況再度發生。
台中市黎明派出所在今天凌晨4時許巡邏時獲報，南屯區干城街一間民宅傳出火警，消防局派遣黎明、西屯、南屯等消防分隊到場後，發現是民宅一樓的廚房發生火警，爐具已乾燒至被燒穿，消防隊在14分鐘內滅火。
消防隊調查，民宅屋主在民宅對面經營餐廳，今天凌晨在廚房煮食，替餐廳備料時，疑忘記關火就去睡覺，導致爐火燒穿鍋具後釀禍，幸好未造成人員傷亡，消防員也藉機向業者宣導，詳細的起火原因有待火調科後續調查釐清。
台中市消防局提醒，「人離火熄」為保護居家消防安全不二法門，並應安裝市售檢驗合格的自動瓦斯爐開關控制器，設定時間自動關閉爐火，或者可利用計時器定時提醒，多一分準備、就能少一分災害。
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