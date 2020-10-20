影／疑備餐熬湯忘記關火 南屯民宅凌晨釀火警幸無人傷

台中市南屯區干城街的民宅在今天凌晨4時許傳出火警，警、消獲報後在14分鐘內滅火，經查，民宅的廚房有在熬煮餐廳欲使用的高湯原料，疑業者未關火就去睡覺，導致爐具乾燒後釀禍，燃燒面積約10平方公尺，無人員受傷，消防隊員也趁機向業者宣導防火觀念，以避免類似狀況再度發生。

台中市黎明派出所在今天凌晨4時許巡邏時獲報，南屯區干城街一間民宅傳出火警，消防局派遣黎明、西屯、南屯等消防分隊到場後，發現是民宅一樓的廚房發生火警，爐具已乾燒至被燒穿，消防隊在14分鐘內滅火。

消防隊調查，民宅屋主在民宅對面經營餐廳，今天凌晨在廚房煮食，替餐廳備料時，疑忘記關火就去睡覺，導致爐火燒穿鍋具後釀禍，幸好未造成人員傷亡，消防員也藉機向業者宣導，詳細的起火原因有待火調科後續調查釐清。