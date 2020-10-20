別說沒提醒你！彰化縣139線明起時速從50降到40K

為減少車禍事故，彰化縣八卦山稜線上的139線從台74甲線東外環路口至瑩光橋路段，從明天( 21日）起，時速從50公里降到40公里。記者劉明岩／攝影

為減少車禍事故發生，彰化八卦山縣道139線大彰路從台74線甲線東外環路口至瑩光橋路段，經過1個月來的宣導，時速從明天（21日）起，從50公里降到40公里，彰化縣警局交通隊表示，如果機車超速處罰是從1200元起跳，汽車則是1600元起跳，為了確保行車安全，籲請用路人遵守速限規定，警方也會嚴格執法。

彰化八卦山稜線上的縣道139線大彰路，沿途景觀優美，是知名自行車路線外，也吸引重機族及超跑馳騁，並常有超速等危險駕車行為，常發生車禍，引來自行車騎士及其他用路人的不滿，雖然警方已經設置固定桿測速取締，並機動編排架設三腳架移動式測速器，但對車禍改善仍然有限。

根據彰化縣警察局交通隊統計，今年1月到9月，彰化縣道139線大彰路發生189件車禍事故，其中A1（造成人員當場或24小時內死亡）計發生3件、死亡3人，9月6日下午，1名男大學生騎乘重機車行經縣道139線20公里處時，突失控自摔滑行至對向車道，遭對向大貨車未及煞車閃避輾過，傷重不治，更引發各界討論是否調降139線速限的聲浪。

縣府經過會勘與評估，公告從10月21日起，針對139線最常肇事路段，從19k的台74甲線東外環到23k瑩光橋段共約4公里路段，時速從50公里降到40公里。此舉卻在網路引發論戰，有鄉民批評速度如果是車禍主因，那不如改做「徒步區」算了。

對於139線調降速限引來反彈，彰化縣政府工務處設施維護科科長林慶濠說，縣道139線今年已發生3件死亡車禍，主要是因機車不當使用造成，像過彎時滑倒肇事，而縣府針對139線相關的工程設施已最大能力完成改善，目前只有嘗試朝向速度管理，減少車禍發生，並在調降一段期間後，會再行檢討。