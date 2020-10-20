影／海巡查獲6名非法越南移工 工地打工日入2000

「不要動！」海巡署會同警方在台中市清水區一處工地旁，查獲6名失聯且非法打工的越南移工，查緝人員說閩南語要求他們不准動，每位移工臉色一沈，知道自己在台灣打工淘金夢已破，他們說工地是賺錢天堂，一天最少可賺2000元。

海巡署偵防分署台中查緝隊接獲線報，指出有很多外籍失聯移工流竄於台中市清水地區的建築工地非法打工，從事板模工程與搬運材料等苦力工，台中查緝隊經多日跟監、埋伏發現疑似非法逃逸移工活動模式後，本月15日傍晚會同雲林查緝隊、中部分署第三岸巡隊、台中市警局清水分局移民署台中專勤隊，動員大批查緝人力在台中市清水區星海路一處工地旁盤查，查獲6名越南籍失聯移工與一名載運移工的司機，司機是越南籍配偶已取得本國身分證。

6名越南籍失聯移工年齡都在20到32歲之間，查獲後神情落寞，其中一名移工表示，台灣建築工地多，是打工賺錢的天堂，他們可以一天賺2000元以上，日後遭遣返後將無法再入境工作；台中查緝隊將持續清查該工地負責人、工頭以釐清本案真實僱主身分，進一步了解幕後是否有仲介集團在操控與掩護。