桃園新北交界樟腦寮 女子疑墜50米山谷搜尋未獲
新北市新莊區、桃園市龜山區交界的樟腦寮山坡，今天下午5時多，民眾報案稱，疑似1名女子從新莊區進入交界山坡之後，該女子神情落寞，一度站在邊坡上許久，之後就不見人影，由於山谷深及50公尺，桃園市消防局消防、特搜隊員緊急沿著邊坡下谷搜尋，消防局表示，該局動員30多人沿山谷搜尋，至今晚7時30分，搜尋人員因未見任何傷者，已結束搜尋歸隊。
桃園市消防局表示，位於新北、桃園交界的樟腦寮山坡，救護人員到達現場發現，沿山谷有一條滑落痕跡，根據民眾表示看見1名女子滑落山谷，搜救小組趕到架設繩組，沿山谷進行搜救，由搜救人員下降到山谷，，新北市消防局消防員亦自行架設1組繩組下降至山谷共同搜索。
救助人員下到山谷查看，未發現該女子蹤影，由於天色昏暗，全員收拾裝備歸隊，消防局指揮中心也回報報案人，因為現場無關係人，明天暫時不會派人往搜索。
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