影／強風吹襲台中港加油船撞碼頭漏油 各單位搶救防汙

一艘加油船今天開到台中港99號碼頭為貨輪加油後，往二號碼頭移動途中，停船等待時被強風吹襲，船尾右舷撞到碼頭轉角，右船尾油櫃破裂，大批燃油外漏，各單位緊急放置攔油索、吸油棉，台中港務分公司等單位正搶救防汙染海洋。

台中港委託日本建造一艘總噸位1599噸、載重2489噸級大型的台安二號加油船，是全台各港港內最大型的加油船， 台中港務分公司表示，今天中午，台安二號加油船從99號碼頭移泊至二號碼頭，途中不慎碰撞29號和30號碼頭轉角處，右船尾油櫃破裂燃油外漏。

港務公司成立應變中心，配合台中市環保局、航港局中部航務中心與海巡等單位，處理油汙危機，在加油船四周佈放燃油索攔截油汙，以吸油棉除汙，中油也派二輛油罐車到場加速抽除油汙，到今天傍晚油汙已初步獲得控制。