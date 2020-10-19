影／監視器曝光！中鹿客運司機稱「沒煞車」 連撞8車釀5人傷

中鹿客運800路陳姓司機今天下午往台中嶺東科大方向行駛，行經北屯區松竹路二段因不明原因，沒有煞車，陳為停下公車，先擦撞道路中央安全島後，仍止不住動力，繼續往前追撞前方車輛，一路直衝約400公尺後，才止住動力，停在路邊，但已造成沿路8輛轎車受損、5人受傷，其中一輛BMW受損最嚴重，車頭、車尾都被撞爛，幾乎報廢，陳辯稱是煞車故障釀禍，警方將查扣涉案公車調查釐清，全案暫依過失傷害罪嫌偵辦。

據查，陳姓男子（65歲）是中鹿客運聘請的司機，今天下午4時許，他開著800路公車往終點站台中嶺東科技大學方向行駛，行經北屯區松竹路2段、北屯路471巷時，因不明原因，公車無法煞停，公車先擦撞中央分隔島後，先碰撞一輛在快車道的轎車，造成該輛轎車在往右偏疑，追撞2輛轎車。

公車撞一輛轎車後，繼續往前，再撞欲左轉2輛轎車，仍止不住動力，公車繼續向前直衝，再碰撞路旁3輛轎車後，才停在路旁，台中市第五警分局交通分隊獲報到場，並通報救護人員，全案共造成5人受到頭部、頸部、手腳擦挫傷，送醫治療後無大礙。

經警方酒測，陳姓司機無酒精濃度。陳辯稱，當時因公車沒有煞車，他為避免公車衝撞路旁民眾，才會選擇先撞中央分隔島，但無法停止公車，公車失控繼續往前，才會釀禍，警方對陳的說法存疑，已查扣涉案公車，進行後續鑑定，以釐清案發經過。