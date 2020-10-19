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美麗華舞廳又爆酒客鬥毆 高市警稽查至改善為止

中央社 / 高雄19日電

高市美麗華舞廳7月才在門口發生凶殺案，18日又爆酒客街頭鬥毆，業者昨起停業3天。高市警察局長劉柏良今天表示，若業者未做好自主管理，將和相關單位強力稽查到改善為止。

高雄市新興區七賢二路的美麗華舞廳昨天清晨6時許，舞廳前發生酒客糾紛，被害人蘇姓男子（約40歲）遭到棍棒打傷頭部及手部，蘇男未報案；轄區新興警分局接獲舞廳附近民眾通報才循線訪查了解事發過程。

高雄市政府警察局長劉柏良今天下午特別表揚治安有功人員，他提到美麗華舞廳街頭鬥毆案時再度宣示對街頭暴力零容忍的決心，並強調，業者未做好自主管理前，不可能只是歇業3天就可以交代。

劉柏良指出，在這個案件未查清楚前，警方絕對不會同意業者「無責」復業，若舞廳業者執意營業，絕對以最強力勤務手段實施掃蕩。

他要求業者應加強內部管理和保全人力，若不思改善，警察局將主動聯繫會同高市府消防局、經發局、衛生局、環保局等相關單位聯合稽查，直到業者改善為止。

由於美麗華舞廳今年7月間在門口發生兇殺事件，警方撤換高雄市警局長改由劉柏良出任局長，後來舞場又發生遠洋漁船船員違反「居家檢疫」規定趴趴走上舞廳等事件，讓美麗華舞廳成為警方勤務的重點。

不料，時間過了3個多月，舞廳18日門口再發生酒客糾紛，又有酒客疑遭一群人圍毆成傷。舞廳業者也宣告自18日起歇業3天。

警察 高雄市 衛生局

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