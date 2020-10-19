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台南新化警分局罕見一天破兩竊案 分局長爭取發獎勵金

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市新化警分局19日破獲2件竊案，第1件新化派出所警員王智樑、李羽峰前天凌晨接獲民眾報案，停住家前機車遭竊，員警現場勘查循線調閱監視器逐一比對，鎖定居住安定區蘇厝里67年次黃姓竊嫌，今天發現黃嫌行蹤逮捕，黃嫌警詢時承認偷車要代步用，依竊盜罪移送台南地檢署偵辦。

第2件知義派出所警員呂勝雄上午接獲民眾報案，在新化知母義統一超商皮包遭竊案，員警到場時犯嫌已逃逸，詢問報案人得知犯嫌使用交通工具及特徵、逃離方向後，積極調閱沿線路口監視器，在新化區中正路和平街口，逮捕66年次鄭姓竊嫌，在身上找到贓物，又發現1支手機不是竊嫌的，原來鄭嫌另在新化區中興路竊取手機，通知被害人指認無誤以竊盜現行犯移送台南地檢署偵辦。

分局長歐祖明表示，上任以來，為激勵士氣，已爭取警友會對表現績優員警頒發獎勵金，只要勇於任事，對治安、為民服務等勤、業務有好表現，會利用公開集會機會頒發；獎勵金額雖不多，但卻是對工作表現優異同仁的肯定，特別感謝新化警友會當分局堅強的後盾。

知義派出所警員呂勝雄抓到竊嫌還追出另遭竊手機。圖／新化分局提供
知義派出所警員呂勝雄抓到竊嫌還追出另遭竊手機。圖／新化分局提供
新化派出所警員王智樑、李羽峰查獲竊嫌今天逮捕。圖／新化分局提供
新化派出所警員王智樑、李羽峰查獲竊嫌今天逮捕。圖／新化分局提供
知義派出所警員呂勝雄抓到竊嫌還追出另遭竊手機。圖／新化分局提供
知義派出所警員呂勝雄抓到竊嫌還追出另遭竊手機。圖／新化分局提供

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