台南新化警分局罕見一天破兩竊案 分局長爭取發獎勵金

台南市新化警分局19日破獲2件竊案，第1件新化派出所警員王智樑、李羽峰前天凌晨接獲民眾報案，停住家前機車遭竊，員警現場勘查循線調閱監視器逐一比對，鎖定居住安定區蘇厝里67年次黃姓竊嫌，今天發現黃嫌行蹤逮捕，黃嫌警詢時承認偷車要代步用，依竊盜罪移送台南地檢署偵辦。

第2件知義派出所警員呂勝雄上午接獲民眾報案，在新化知母義統一超商皮包遭竊案，員警到場時犯嫌已逃逸，詢問報案人得知犯嫌使用交通工具及特徵、逃離方向後，積極調閱沿線路口監視器，在新化區中正路和平街口，逮捕66年次鄭姓竊嫌，在身上找到贓物，又發現1支手機不是竊嫌的，原來鄭嫌另在新化區中興路竊取手機，通知被害人指認無誤以竊盜現行犯移送台南地檢署偵辦。