遊覽車疑煞車失靈 台中北屯連撞多車釀5人傷

台中市一輛遊覽車今天下午4時許，行經北屯區松竹路二段時，疑因煞車故障，導致衝撞路旁多輛汽機車，目前警方初步調查，有6輛汽機車因遊覽車而受損，造成5人受傷送醫，轄區第五警分局交通分隊已獲報到場調查，釐清案情，經查，受傷的5人都是擦挫傷，送醫前都意識清楚，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。

台中市消防局今天下午4時33分接獲第五警分局松竹所通報，一輛遊覽車行經北屯區松竹路二段5號前時，疑煞車失靈，導致與6輛汽機車發生碰撞，更造成多名人員受傷。

台中市消防局派遣頭家厝、四平、大誠、北屯分隊出動救護車4輛，分別將5名傷者送往中國醫藥大學附設醫院、台中慈濟醫院治療。經查，傷者年紀在40歲至70歲間，傷勢多是頭昏、手腳疼痛、頸部疼痛、手腳擦挫傷等傷勢，救護人員到場時都意識清楚。