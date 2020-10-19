中油大林廠承攬商潛水員失蹤7天 中芸外海尋獲遺體

台灣中油大林煉油廠海下作業承攬商10月12日下午在大林廠外海第3浮筒海域，進行水下設備浮箱脫離作業時，曾姓潛水員失蹤。今天下午1點多，漁民在中芸外海5浬附近海域，看見一具遺體漂浮在海面上，依衣著判斷是7天前失蹤的潛水員，海巡運回通知家屬來相認。

中油大林廠指出，承攬商台灣港灣公司12日在大林廠外海第3浮筒海域，進行水下設備浮箱脫離工作，當天中午12點多由第三組潛水人員陳員及曾員下水準備進行浮箱排水作業，後來吊船人員發現曾員的輸氣管線甩管脫落，隨即通知水下陳員，陳員表示約10分鐘前曾請曾員至水面吊船上拿取工具。經找尋未果，通知岸方擴大搜尋。

廠方通報海巡署第五海巡總隊協尋，並出動永安一號、大林一號、大林二號、大林八號加入搜救行列，內政部空中勤務總隊直升機、海巡高雄號、港務局高雄監控中心拖船，多日來都投入協尋，希望趕快找到曾姓潛水員。