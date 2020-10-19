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影／桃園男高速追撞等紅燈2車釀禍 大人幼兒3傷
桃園市20歲吳姓男子駕駛轎車昨天晚上行經觀音區成功路、忠孝路口，疑因未注意車前狀況，高速追撞前方車道停等紅燈的轎車、休旅車車禍，休旅車被撞擊嚴重180度回轉，後車廂全毀，零件散落一地，造成陳姓休旅車駕駛的2名幼兒受傷，另一輛轎車駕駛游女亦受輕傷，網友將車禍PO在臉書「我是中壢人」社群，引起網友熱議、詢問關切「都是媽媽載幼兒嗎」希望人都平安沒事。
警方今天下午指出，游姓女子與陳姓友人分別駕駛轎車、休旅車，游女轎車搭載幼兒、陳男休旅車搭載妻子及2名幼兒，2家人開車出遊返回，2車行駛至觀音區成功路、忠孝路口，分別在2個車道停等紅燈，突然吳姓男子開車從2車後方高速追撞發生車禍。
吳男轎車因衝力過大，衝到路邊電桿擋下，陳男駕駛的休旅車被撞180度回轉，後車廂被撞十分嚴重，車後方2名幼兒在車禍中受到輕傷送醫，游女轎車車禍撞擊中受到輕傷，後車廂重擊損壞，零件散落一地，幸好車座幼兒安全未受傷，該起3車追撞車禍事故，造成大小3人受傷意外，送醫沒有生命危險。
警方表示，經警方向吳男、陳男及游女3人進行酒測，3人酒測值均為0，警方初步研判吳姓男子疑未注意車前情況，追撞前方2車肇事，警方將進一步調閱現場天羅地網監視器釐清查明車禍肇事責任。
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